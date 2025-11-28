Người dân vùng lũ cảm ơn tấm lòng 'lá lành đùm lá rách' của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM 28/11/2025 17:02

(PLO)- Tiếp nối chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!”, Báo Pháp Luật TP.HCM đến trao những phần quà mà bạn đọc gửi gắm để chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ ở tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28-11, báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục hành trình đến xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua, để chia sẻ, động viên bà con nơi đây.

Nhà báo Lê Tấn Lộc, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa kiêm Trưởng VPĐD Đà Nẵng, trao quà, chia sẻ với bà con vùng lũ. Ảnh: T.T

Nhà báo Lê Tấn Lộc, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa kiêm Trưởng VPĐD Đà Nẵng, đã trao 70 phần quà là tiền mặt, tương đương 70 triệu đồng của bạn đọc quyên góp đến 70 hộ gia đình có nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng do mưa lũ.

​Tại buổi trao quà, nhà báo Lê Tấn Lộc bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại mà bà con phải gánh chịu trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Ông cho biết, bà con khu vực tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, đã gánh chịu hậu quả rất nặng nề trong mưa lũ. Nhiều gia đình tránh lũ trở về nhưng nhà sập, tài sản trôi hết nên rất khó khăn, cần sự hỗ trợ thiết thực để tái thiết cuộc sống.

“Báo Pháp Luật TP.HCM cùng bạn đọc gần xa có chút quà nhỏ gửi đến bà con, chia sẻ, đồng hành cùng bà con vùng lũ. Phần quà tuy không nhiều, nhưng báo Pháp Luật TP.HCM, tôi và các mạnh thường quân mong bà con sớm vượt lên, ổn định cuộc sống”, nhà báo Lê Tấn Lộc nói.

Cầm trên tay phần quà do đại diện báo Pháp Luật TP.HCM trao tặng, những người dân có mặt đã không giấu được sự xúc động.

Phóng viên Huỳnh Hải trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho một người dân gặp khó khăn sau mưa lũ. Ảnh: T.T

Bà Phạm Thị Thoa (55 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây), nghẹn ngào cho biết, sau mưa lũ, căn nhà cấp bốn của bà nứt toác từ sân đến tường. Trong khi đó, gà, vịt, bò đều bị lũ cuốn trôi sạch.

Hiện, bà Thoa cùng các thành viên khác phải sang tá túc nhà người thân, chờ địa phương bố trí tái định cư.

“Rất cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM và các nhà hảo tâm đã quan tâm, động viên. Trong những lúc khốn khó thế này, tôi rất xúc động vì quý báo đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp lá lành đùm lá rách của dân tộc ta”, bà Thoa nói.

Người dân xúc động trước tấm lòng của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: TT

​Cùng chung cảnh ngộ, ông Phạm Ngọc Bích (43 tuổi, thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây), cho hay trong thôn có đến 35 hộ hiện đang tá túc hội trường thôn hoặc nương nhờ nhà người thân. Bởi lẽ, sau lũ cả khu vực bị trượt sạt đất, hàng loạt căn nhà nứt toác, sắp đổ sập.

“Bà con chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của tập thể Báo Pháp Luật TP.HCM và các bạn đọc hảo tâm. Trong lúc khó khăn chồng chất này, nhận được sự hỗ trợ, động viên của quý báo và các nhà hảo tâm, chúng tôi thật sự rất xúc động”, ông Bích chia sẻ. ​

Một căn nhà bị đổ sập tại xã Tuy An Tây. Ảnh: T.T

Ông Nguyễn Ngọc Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk thông tin đợt mưa lũ vừa qua khiến địa phương bị thiệt hại rất nặng nề.

Theo ông Vương, mưa lũ khiến bốn người tử vong, 1.235 căn nhà bị ngập sâu, gần 1.000 con trâu, bò, heo… bị cuốn trôi. Ngoài ra, địa phương này phải sơ tán khẩn cấp 35 hộ dân tại thôn Vĩnh Xuân bị sạt lở, nứt và sập nhà đến nơi ở khác.

​“Ngoài công tác hỗ trợ cứu đói, chúng tôi đã đề xuất bố trí tái định cư cho những hộ có nhà bị sập. Thay mặt chính quyền và bà con địa phương, chúng tôi rất cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM đã chia sẻ, động viên bà con vùng lũ, giúp bà con giảm bớt phần nào khó khăn”, ông Vương bày tỏ.