Người dân vùng lũ cảm ơn tấm lòng 'lá lành đùm lá rách' của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM

Ngày 28-11, báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục hành trình đến xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua, để chia sẻ, động viên bà con nơi đây.
Nhà báo Lê Tấn Lộc, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa kiêm Trưởng VPĐD Đà Nẵng, đã trao 70 phần quà là tiền mặt, tương đương 70 triệu đồng của bạn đọc quyên góp đến 70 hộ gia đình có nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng do mưa lũ.
Tại buổi trao quà, nhà báo Lê Tấn Lộc bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại mà bà con phải gánh chịu trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.
Ông cho biết, bà con khu vực tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, đã gánh chịu hậu quả rất nặng nề trong mưa lũ. Nhiều gia đình tránh lũ trở về nhưng nhà sập, tài sản trôi hết nên rất khó khăn, cần sự hỗ trợ thiết thực để tái thiết cuộc sống.
“Báo Pháp Luật TP.HCM cùng bạn đọc gần xa có chút quà nhỏ gửi đến bà con, chia sẻ, đồng hành cùng bà con vùng lũ. Phần quà tuy không nhiều, nhưng báo Pháp Luật TP.HCM, tôi và các mạnh thường quân mong bà con sớm vượt lên, ổn định cuộc sống”, nhà báo Lê Tấn Lộc nói.
Cầm trên tay phần quà do đại diện báo Pháp Luật TP.HCM trao tặng, những người dân có mặt đã không giấu được sự xúc động.
Bà Phạm Thị Thoa (55 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây), nghẹn ngào cho biết, sau mưa lũ, căn nhà cấp bốn của bà nứt toác từ sân đến tường. Trong khi đó, gà, vịt, bò đều bị lũ cuốn trôi sạch.
Hiện, bà Thoa cùng các thành viên khác phải sang tá túc nhà người thân, chờ địa phương bố trí tái định cư.
“Rất cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM và các nhà hảo tâm đã quan tâm, động viên. Trong những lúc khốn khó thế này, tôi rất xúc động vì quý báo đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp lá lành đùm lá rách của dân tộc ta”, bà Thoa nói.
Cùng chung cảnh ngộ, ông Phạm Ngọc Bích (43 tuổi, thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây), cho hay trong thôn có đến 35 hộ hiện đang tá túc hội trường thôn hoặc nương nhờ nhà người thân. Bởi lẽ, sau lũ cả khu vực bị trượt sạt đất, hàng loạt căn nhà nứt toác, sắp đổ sập.
“Bà con chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của tập thể Báo Pháp Luật TP.HCM và các bạn đọc hảo tâm. Trong lúc khó khăn chồng chất này, nhận được sự hỗ trợ, động viên của quý báo và các nhà hảo tâm, chúng tôi thật sự rất xúc động”, ông Bích chia sẻ.
Ông Nguyễn Ngọc Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk thông tin đợt mưa lũ vừa qua khiến địa phương bị thiệt hại rất nặng nề.
Theo ông Vương, mưa lũ khiến bốn người tử vong, 1.235 căn nhà bị ngập sâu, gần 1.000 con trâu, bò, heo… bị cuốn trôi. Ngoài ra, địa phương này phải sơ tán khẩn cấp 35 hộ dân tại thôn Vĩnh Xuân bị sạt lở, nứt và sập nhà đến nơi ở khác.
“Ngoài công tác hỗ trợ cứu đói, chúng tôi đã đề xuất bố trí tái định cư cho những hộ có nhà bị sập. Thay mặt chính quyền và bà con địa phương, chúng tôi rất cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM đã chia sẻ, động viên bà con vùng lũ, giúp bà con giảm bớt phần nào khó khăn”, ông Vương bày tỏ.
Giúp đỡ hai phụ nữ ngồi khóc trên ghế đá
Sau khi trao xong quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, ông Công Huỳnh Hải, phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM (thuộc Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa) phát hiện hai phụ nữ trong bộ dạng lấm lem ngồi khóc sụt sùi trên ghế đá gần đó.
Khi hỏi chuyện, phóng viên Huỳnh Hải biết được gia cảnh hai phụ nữ khó khăn, cũng bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ nên đã trao đổi nhanh với một bạn đọc hảo tâm để tìm hướng hỗ trợ.
Sau đó, bạn đọc đã nhờ phóng viên Huỳnh Hải trao 500.000 đồng/người để chia sẻ khó khăn cùng hai phụ nữ nói trên.
Nhận quà từ phóng viên Huỳnh Hải, bà Trần Thị Nhạn (65 tuổi, ngụ thôn Đình Phong, xã Tuy An Tây) tâm sự mưa lũ đã cuốn sạch trâu bò, thóc và nhiều tài sản khác của gia đình.
Vì vậy, khi nghe tin có đoàn về xã hỗ trợ, bà Nhạn đến để tìm hiểu. Khi biết mình không thuộc diện được hỗ trợ lần này, bà thấy tủi thân nên khóc.
Trước đó, Báo Pháp Luật TP.HCM đã phát động chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” để chia sẻ, đồng hành cùng bà con vùng lũ. Trong ngày 27-11, đoàn công tác của Báo Pháp Luật TP.HCM và các đơn vị đồng hành đã đến nhiều địa phương tại tỉnh Phú Yên cũ để trao quà, động viên bà con.