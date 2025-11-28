Khám bệnh, nấu cơm giúp người dân có thời gian dọn dẹp nhà cửa 28/11/2025 09:32

(PLO)- Nhiều lực lượng từ các địa phương khác đã đến Đắk Lắk để khám bệnh, nấu cơm, dọn dẹp giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 28-11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Cùng ngày, các đoàn xe từ mọi miền Tổ quốc vẫn đổ về Đắk Lắk, hỗ trợ nhu yếu phẩm, quần áo, đồ dùng học tập cho người dân, học sinh.

Thượng tọa Thích Thanh Phong vào bếp, chế biến và nấu đồ ăn giúp bà con. Ảnh: T.T

Nấu cơm giúp dân có thời gian dọn nhà

Tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, bếp cơm dã chiến liên tục đỏ lửa. Tại đây, hàng chục tình nguyện viên cùng các tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng nhau nhặt rau, vo gạo… tất bật chuẩn bị những món ăn ngon, những suất cơm nóng để hỗ trợ bà con vùng lũ.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Thường trực Ban Trị sự, kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, cho biết bếp ăn dã chiến tại phường Tuy Hòa sẽ cung cấp khoảng 10.000 suất ăn/ngày, tuỳ theo nhu cầu thực tế của địa phương.

“Hiện nước đã rút, bà con không còn bị cô lập. Tuy nhiên, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại, một số người chưa có điều kiện để nấu nướng. Để bà con có thêm thời gian dọn dẹp nhà cửa, ổn định đời sống, bếp ăn dã chiến tiếp tục hỗ trợ Đắk Lắk” - Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ.

Dưa leo và nhiều thực phẩm khác được sơ chế sạch, bảo đảm vệ sinh. Ảnh: T.T

Theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, nguồn thực phẩm tại bếp luôn bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi các tăng ni và tình nguyện viên nấu xong cơm, lực lượng chức năng sẽ chuyển đến người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Được biết, bếp ăn dã chiến tại phường Tuy Hòa có sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk. Tại bếp dã chiến, chư tăng ni và phật tử phụ trách nấu cơm, lực lượng chính quyền địa phương và quân đội đảm nhiệm việc vận chuyển suất ăn đến bà con vùng lũ.

Các tình nguyện viên đóng hộp cơm, chờ chuyển đến người dân. Ảnh: T.T

Hiện nay, lực lượng y tế đã phun, khử khuẩn, vệ sinh nhiều khu dân cư, trường học tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk - một trong những xã chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Tại đây, nhiều bác sĩ, điều dưỡng từ Đồng Nai đã có mặt để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Hương (64 tuổi) cho biết những ngày qua bà cảm thấy chóng mặt, sổ mũi nên đến khám. “Bác sĩ dặn tôi cần giữ ấm vì mùa này bắt đầu lạnh và cho một số thuốc. Khám miễn phí nhưng bác sĩ tư vấn tận tình, tôi cũng yên tâm hơn vì biết sức khỏe không có vấn đề gì” - bà Hương nói.

Video bộ đội, bác sĩ giúp dọn dẹp, khám bệnh giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Còn bà Trần Thị Hoa (66 tuổi) nói hôm lũ về, nhà bà bị ngập nặng. Trong lúc nước dâng, con trai đưa bà lên mái nhà tránh trú. Vì bị ướt lạnh nhiều ngày nên bà Hoa đến khám, nhờ bác sĩ tư vấn về sức khỏe.

“Bác sĩ nói tôi bị cảm lạnh rồi phát thuốc, dặn dò. Sau lũ, cái ăn cái mặc chúng tôi còn thiếu. Vì vậy, được bác sĩ khám, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe miễn phí là mừng lắm rồi” - bà Hoa chia sẻ.

Khám bệnh, phát thuốc cho người dân vùng lũ

Theo ghi nhận của PLO, tại hội trường thôn Hội Tín, xã Tuy An Đông, có hàng trăm người già đến khám bệnh miễn phí. Tại đây, các bác sĩ, điều dưỡng, luôn tận tình hướng dẫn, dìu người dân vào khu vực thăm khám.

Tại bàn khám bệnh, bác sĩ hỏi rất kĩ tình hình sức khỏe từng người rồi khám, phát thuốc.

Bác sĩ khám bệnh giúp người dân. Ảnh: T.T

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, cho biết đoàn của ông có tổng cộng 39 bác sĩ, điều dưỡng… đến Đắk Lắk để khám bệnh, phát thuốc cho người dân vùng lũ.

Bác sĩ Nghĩa nói hôm 26-11, đoàn của ông đã khám, cấp phát thuốc cho khoảng 500 người dân tại xã Hòa Mỹ, một trong những địa phương bị ngập nặng. Hôm nay, đoàn đến xã Tuy An Đông, khám, cấp thuốc cho hàng trăm người dân.

Theo bác sĩ Nghĩa, trước khi đến Đắk Lắk, đoàn đã chuẩn bị 1.000 túi thuốc miễn phí gồm các loại thuốc hạ sốt, tiêu chảy… vì đây là nhóm rất cần thiết cho người dân vùng lũ.

Các nhân viên y tế tận tình hướng dẫn người dân vào nơi khám bệnh. Ảnh: T.T

Quá trình khám bệnh, ghi nhận trẻ em ở vùng lũ có nhiều triệu chứng sốt, ho, sổ mũi ở mức độ nhiều hơn. Thậm chí có trẻ có dấu hiệu suy dinh dưỡng, thiếu chất. Về người lớn, ghi nhận các bệnh về dạ dày, cao huyết áp, nhiễm trùng do xây xước nhưng không được vệ sinh, xử lý kịp thời.

Nhân viên y tế rất tận tình khi thăm hỏi, phát thuốc cho người dân vùng lũ. Ảnh: T.T

“Đến vùng lũ, mới thấy rõ những thiệt hại mà bà con phải gánh chịu. Thực sự đây là chuyến khám bệnh mang lại rất nhiều cảm xúc đối với tôi cũng như các thành viên trong đoàn. Ngoài khám bệnh, đoàn chúng tôi cũng chở theo nước suối, bánh ngọt để tặng bà con” - bác sĩ Nghĩa thông tin.