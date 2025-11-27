Bão số 15 đang duy trì sức gió mạnh 118-133 km/h 27/11/2025 17:42

(PLO)- Chiều nay, bão số 15 vẫn duy trì cường độ cấp 12, giật cấp 15, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía Bắc Tây Bắc.

Chiều 27-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão đổi hướng Tây Tây Nam, tốc độ 3-5 km/h, cường độ suy yếu dần. Khoảng 16 giờ ngày mai, bão vẫn ở trên vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km về phía Tây Bắc. Cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão số 15.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão số 15 đổi hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 3-5 km/h và vẫn suy yếu. Khoảng 16 giờ ngày 29-11, bão còn cấp 10, giật cấp 13. Vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Những giờ sau đó, bão vẫn di chuyển rất chậm theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Tây với tốc độ 5-10 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0 m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0 m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng và ngày 28-11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5,0-7,0 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.