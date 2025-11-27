Bão số 15 vẫn loanh quanh ở giữa Biển Đông 27/11/2025 12:28

(PLO)- Trưa 27-11, bão số 15 vẫn đang duy trì cường độ cực đại, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ở cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.

Trưa 27-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 10 giờ, tâm bão số 15 (tên quốc tế là Koto - tức Đàn hạc), đang ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc. Tốc độ di chuyển của bão rất chậm, chỉ 5-10 km/giờ.

Bão vẫn đang duy trì cường độ cực đại, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ở cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 15 đổi hướng liên tục, cường độ suy yếu dần. Những giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc nhưng sau đó lại chuyển sang Tây Tây Nam, sau đó lại chuyển sang Tây Bắc, Bắc Tây Bắc. Đặc biệt, bão đi rất chậm, có thời điểm chỉ 3 km/giờ, gần như loanh quanh một chỗ.

Dự báo do tác động của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4,0-6,0 m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão số 15.

Về kịch bản tác động của cơn bão này, chiều 26-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định có hai khả năng xảy ra.

Kịch bản khả năng cao (75–80%) là bão di chuyển lên trên theo hướng Bắc – Tây Bắc, dọc ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ. Khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền có nhưng ít. Gió mạnh trên cấp 6 xuất hiện ít; chủ yếu là gió cấp 4-5 và mưa vừa, dưới 50 mm/ngày. Một số vùng ven biển có thể có mưa to, khoảng 50-100 mm/ngày.

Kịch bản xấu hơn (20–25%), bão không lệch lên phía Bắc mà đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Phương án này bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền lớn hơn, gió mạnh trên cấp 6 và mưa lớn, dự báo 100–250 mm/ngày.

Vì các dự báo vẫn còn phân tán nên người dân cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão tại các bản tin dự của của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, các đài khí tượng thủy văn địa phương, các cơ quan báo chí và thông báo từ chính quyền địa phương để kịp thời ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ 30 ngày 27-11, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 50.732 phương tiện/281.689 người biết diễn biến bão số 15 để chủ động phòng tránh. Hiện không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm.

Hôm qua, ngày 26-11, Thủ tướng đã ban hành Công điện 231 về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15 năm 2025.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng để triển khai ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 15.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện 34 gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với bão trên biển Đông.