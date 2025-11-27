Bão lũ gây thiệt hại nặng nề, Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp 27/11/2025 12:26

(PLO)- Bão số 13 và trận mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề, tỉnh Gia Lai bị thiệt hại hơn 11.600 tỉ đồng.

Ngày 27-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường trên địa bàn do bão và lũ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, ước tính thiệt hại do bão lũ gây ra hơn 11.636 tỉ đồng. Trong đó, do bão số 13 hơn 10.132 tỉ đồng; do đợt mưa lũ hơn 1.503 tỉ đồng.

Mưa lớn lịch gây ngập diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống nhân dân.

Tỉnh Gia Lai đã trải qua “thiên tai kép”, công tác khắc phục do bão số 13 chưa hoàn thành, tiếp đến là đợt mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng đã khiến nhiều nhà dân sập đổ, tốc mái, sập tường. Nhiều công trình như trường học, trạm y tế, đường giao thông và hệ thống điện bị hư hỏng nặng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân.

Cụ thể, bão và lũ đã làm năm người chết, 11 người bị thương và hơn 100.000 nhà dân bị hỏng, ngập nước; hơn 560 tàu cá, 540 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại; hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Theo quyết định trên, tỉnh Gia Lai áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân.

Nhiều khu dân cư bị cô lập trong nước nhiều ngày.

Khẩn trương đánh giá toàn diện và tập trung sửa chữa, khôi phục khẩn cấp các công trình hạ tầng then chốt như: giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế và cấp nước sinh hoạt, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tổ chức các điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà.

Xem quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên và phạm vi ảnh hưởng tại đây: Quyet-dinh-cong-bo-tinh-huong-khan-cap-thien-tai-do-ba-va-lu-tai-77-xa-phuong-o-Gia-Lai.pdf