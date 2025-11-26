Gia Lai: Vực dậy sau thiên tai kép, dựng nhà cho dân xong trước Tết 26/11/2025 16:47

(PLO)-Tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương khẩn cấp khắc phục nhà cửa hư hỏng, hỗ trợ nhân dân xây dựng lại nhà hoàn thành trước Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có công điện khẩn về khắc phục hậu quả do mưa lũ và chủ động ứng phó với bão số 15.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường huy động tối đa lực lượng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đồng thời, khẩn trương bố trí chỗ ở tạm, sửa chữa nhà cửa cho người dân bị thiệt hại và xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ.

Nhiều gia cảnh khó khăn sau bão lũ

Nhiều ngày nay, cánh đồng thôn Lộc Hạ (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) vẫn chìm giữa bốn bề mênh mông nước. Mưa lũ đi qua, căn nhà cấp bốn của bà Nguyễn Thị Đào (88 tuổi, ngụ thôn Lộc Hạ) giờ chỉ còn đống gạch đổ nát.

Nhìn căn nhà mình, bà Đào thều thào nói: “Nhà bà sập hết rồi con ơi. Hôm mưa to, may mà được di dời sớm, không thì đã nằm trong đống gạch này rồi”.

Căn nhà bà Nguyễn Thị Đào, thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước bị sập đổ sau hai trận thiên tai liên tiếp. Ảnh: LK.

Bà Đào cho hay, bà có năm đứa con, đều có gia đình và đã ở riêng. Bà vẫn cố bám trụ trong căn nhà đã dựng lên cách đây mấy chục năm. Do tường xây đã cũ, cơn lũ tràn về, khiến căn nhà ngập trong nước rồi đổ sập.

“Tôi ở một mình, giờ điều kiện rất khó khăn, mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ để cho tui dựng lại căn nhà”, bà Đào nói.

Chung tình cảnh, nhà của ông Phạm Ngọc Chấn (62 tuổi, ngụ thôn Lộc Hạ) ở cạnh bên cũng đổ sập sau lũ. Ông Chấn bảo: “Trước bão số 13, nhà tôi bị gió đánh tả tơi, tốc mái. Giờ ngâm nước lũ khiến căn nhà không trụ nổi. May mắn là được di dời kịp thời nên không bị ảnh hưởng gì về người”.

Theo ông Chấn, căn nhà chính của ông đã sập hoàn toàn nhưng nhà bếp vẫn còn kiên cố, gia đình bốn người hiện ở tạm, chờ xây lại nhà mới.

Ông Chấn cho biết, hồi năm 1981, ông từng tham gia chiến trường K năm năm, làm công tác hậu cần. Giờ lớn tuổi, cuộc sống hàng ngày có con cháu hỗ trợ, khó khăn thì có chứ không nghèo.

Tại xã Tuy Phước Tây, hộ ông Hoàng Văn Nghiêm (ngụ xóm Hóc Công) bị thiệt hại nặng nề. Trại chăn nuôi của ông bị lũ nhấn chìm, khiến 15 con bò bị chết, trôi mất; nhiều tài sản chuồng trại cũng bị sập đổ.

Đàn bò của ông Hoàng Văn Nghiêm bị lũ nhấn chìm, gây thiệt hại nặng.

“Đợt bão lũ vừa qua phải nói là chưa từng thấy trong lịch sử, trang trại tôi ở khu vực cao nhưng không ngờ vẫn bị nước lũ ập đến, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Tôi mong được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ phần nào để gia đình tái thiết lại sản xuất", ông Nghiêm nói.

Hai ngày nay, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình ông Nghiêm dọn vệ sinh môi trường.

Giúp dân tái thiết cuộc sống

Ông Từ Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước, cho biết đại phương đã hỗ trợ nhân dân khắc phục xong trường hợp nhà dân bị tốc mái, riêng trường hợp nhà sập hoàn toàn thì đang triển khai, hỗ trợ người dân xây dựng có nhà ở trước Tết, thời gian hoàn thành là 26-1-2026.

Nhiều khu vực vùng trũng thấp tại phường Quy Nhơn Bắc còn ngập nước.

Ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, cho biết: “Hiện nay toàn hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc hỗ trợ khắc phục lụt bão, hỗ trợ lương thực cho người dân và dọn dẹp môi trường ở bệnh viện, trường học đảm bảo hoạt động bình thường. Nước rút đến đâu hỗ trợ kịp thời đến đó”.

Theo ông Diễn, cuộc sống của nhiều hộ dân bị thiệt hại, sau bão lũ rất khó khăn. Bước đầu, địa phương triển khai hỗ trợ theo quy định, thăm hỏi, động viên bà con ổn định cuộc sống.

Về lâu dài, mong muốn có chính sách hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại nặng, ngân hàng có gói cho vay lãi suất thấp để bà con có nguồn vốn tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống.

Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội cũng tích cực tham gia trong khắc phục hậu quả thiên tai. Tại xã Tuy Phước, hai ngày nay, Lữ đoàn phòng không 573 thuộc Quân khu 5 dồn lực khắc phục hai đoạn đê bị vỡ, gồm Luật Lễ và Vân Hội 1, hoàn thành trước bão 15 đổ bộ.

Lữ đoàn phòng không 573 hỗ trợ xã Tuy Phước khắc phục đê vỡ.

Thượng tá Dương Tiến Đoàn, Phó Chính ủy Lữ đoàn phòng không 573, chia sẻ: “Nhiều ngày nay, chúng tôi đã huy động hàng trăm chiến sĩ tham gia cùng chính quyền địa phương khắc phục lụt bão, dọn dẹp hàng nghìn tấn rác. Đồng thời, huy động 100 chiến sĩ tham gia khắc phục đê vỡ. Chúng tôi xác định đây không đơn thuần là nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim, phục vụ nhân dân, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ”.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết: Trong tháng 11-2025, tỉnh Gia Lai liên tiếp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và hạ tầng.

Cụ thể, thiệt hại trên 11.500 tỉ đồng, riêng bão số 13 gây thiệt hại hơn 10.000 tỉ đồng. Thiên tai khiến năm người chết; hơn 92.000 nhà dân bị hư hỏng, ngập nước; trên 170 tuyến giao thông và 500 cầu, cống bị hư hại; hàng trăm cơ sở giáo dục, y tế, thủy lợi, điện lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bão lũ liên tiếp khiến tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng nề.

Về công tác khắc phục, tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, tập trung khôi phục hạ tầng thiết yếu và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ cho nhân dân; huy động nguồn lực xây dựng khẩn cấp bốn dự án bố trí ổn định dân cư cho hơn 500 hộ tại vùng nguy hiểm.

Huy động hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ sửa chữa trường học, trạm y tế, công trình công cộng, thu dọn vệ sinh, giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong bối cảnh tỉnh vừa trải qua "thiên tai kép" và tiếp tục ứng phó bão số 15, tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực khắc phục hạ tầng giao thông, thủy lợi; bố trí kinh phí tái thiết khu vực bị thiệt hại đặc biệt nặng; hỗ trợ phương tiện cứu hộ, vật tư phòng-chống thiên tai.