Cha mẹ lập bàn thờ vọng sau 7 ngày đêm thức trắng tìm con trên biển 27/11/2025 15:25

(PLO)- Gia đình ở Đắk Lắk đã lập bàn thờ vọng, nhang khói cho người con trai mất tích nhiều ngày trên biển.

Ngày 27-11, ông Nguyễn Minh Hải (46 tuổi, ngụ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) đã lập bàn thờ vọng, nhang khói cho người con trai mất tích là Nguyễn Minh Hào (17 tuổi).

Người thân đau đớn ngóng chờ tin tức của thanh niên mất tích trên biển. Ảnh: T.T

Cùng ngày, nhiều bà con, hàng xóm đã đến thắp nhang, động viên, chia buồn với gia đình ông Hải.

Người cha kể, hôm 19-11, trời mưa to. Lúc đó, hai cha con ông đang làm thuê cho một cơ sở nuôi cá chim tại Cù lao Mái Nhà, xã Ô Loan.

Thấy sóng biển bình thường, Hào cùng một người khác chèo thuyền thúng, vào lấy thức ăn để cho cá. Tuy nhiên, khi quay ra, một cơn sóng mạnh ập đến, làm chiếc thuyền thúng lật úp.

Người đi cùng may mắn bơi được vào bờ. Nhưng Hào bị sóng đánh, cuốn ra xa trước sự bất lực của người cha.

“Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc. Lúc đó sóng quá lớn và mạnh, tôi cũng như mọi người chỉ biết gào thét, không thể cứu con”, ông Hải kể lại.

Ông Hải cho biết, sau vụ việc, ông liền báo tin về nhà. Bà con chòm xóm cùng lực lượng chức năng đã có mặt, tức tốc tìm kiếm Hào với hy vọng chàng trai này còn sống.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày đêm tìm kiếm, đáp lại tiếng gọi của mọi người chỉ là những tiếng sóng vỗ lạnh lùng, vô tri.

“Hy vọng tắt rồi, tôi nghĩ con mình không còn cơ hội sống. Lúc đó, sóng vùi mạnh, cuốn con tôi ra rất xa bờ”, giọng ông Hải nghẹn lại.

Đưa tay vỗ về con trai, ông Nguyễn Minh Hòa (77 tuổi, ông nội của Hào) cho biết sau bảy ngày đêm liền không tìm thấy Hào, ông cùng bà con đành chấp nhận quay về.

Vì nghĩ Hào không còn sống, gia đình lập bàn thờ vọng để nhang khói, an ủi linh hồn của đứa cháu vắn số.

Ông Hòa cho biết đã tìm kiếm cháu nội suốt 7 ngày đêm nhưng không có kết quả. Ảnh: T.T

“Chúng tôi có khoảng 20 người, thuê cả ống nhòm ngày đêm tìm kiếm dọc bờ biển nhưng không thấy cháu. Giờ chẳng còn cách nào, gia đình đành lập bàn thờ vọng để nhang khói cho cháu trước rồi tiếp tục tìm kiếm sau”, ông Hòa đau buồn.

Tiếp lời cha, ông Hải cho biết số phận ông lận đận, làm gì cũng thất bại. Hai năm trước, khi lâm cảnh trắng tay, vợ chồng ông dắt díu con cái trở về, xin cha mẹ cho ở nhờ.

Để mưu sinh, ông Hải xin làm công cho một cơ sở nuôi cá chim ở Cù lao Mái Nhà, xã Ô Loan. Gần đây, Hào nghỉ học, chưa có việc làm nên ông xin cho đến làm chung.

Nào ngờ, tai họa tiếp tục giáng xuống, cướp đi đứa con trai cần cù, chịu thương chịu khó của đôi vợ chồng nghèo.

“Tôi làm ăn thất bại, giờ lại mất con trai nên nỗi đau chồng chất. Giờ tôi chẳng mong gì, chỉ mong sớm tìm được xác con để an táng đàng hoàng”, ông Hải nói.