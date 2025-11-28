Bão số 15 đang suy yếu, khả năng thành áp thấp nhiệt đới 28/11/2025 07:22

(PLO)- Đêm qua và sáng sớm nay, 28-11, cường độ bão số 15 đã giảm một cấp so với hôm qua.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay, 28-11, bão số 15 (tên quốc tế là Koto, trong tiếng Nhật nghĩa là Đàn hạc) di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, cường độ giảm một cấp so với hôm qua.

Lúc 6 giờ sáng 28-11, tâm bão ở vào khoảng 12,8 N-112,5E, trên vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Tây Bắc. Lúc này, cường độ bão số 15 còn cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.

Dự báo bão số 15 sẽ thay đổi hướng liên tục trong ba ngày tới, đồng thời vẫn di chuyển rất chậm, chỉ 3-5km/h.

Dự báo vùng ảnh hưởng và hướng di chuyển của bão số 15.

Ngày 29-11, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc. Ngày 30-11 đổi hướng di chuyển phía Tây.

Ngày 1-12, bão di chuyển hướng Tây Tây Nam. Trong quá trình đó, trung bình mỗi ngày bão suy yếu đi khoảng một cấp.

“Chúng tôi dự báo, khả năng khi bão số 15 di chuyển vào vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi - Đắk Lắk sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới”, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia lưu ý tác động với tàu thuyền trong ba ngày tới: Vùng biển giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Bão số 15 đi vào Biển Đông vào đêm 25-11. Đây là cơn bão thứ 15 trên khu vực Biển Đông trong năm 2025.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trung bình mỗi năm khu vực Biển Đông chỉ ghi nhận khoảng 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, năm nay, tổng số bão và áp thấp nhiệt đới đã lên đến 20, là mức cao hơn đáng kể so với mức trung bình.