Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kết hợp sức mạnh đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi khó khăn 13/11/2025 16:02

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên Nhân dân tiếp tục xây dựng, củng cố tình đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau hành động và cùng hưởng niềm vui...

Ngày 13-11, sau khi đi kiểm tra tình hình khắc phục bão số 13, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi. Ảnh: LK

Ngày hội diễn ra tại thôn Thắng Kiến, xã Đề Gi có ý nghĩa đặc biệt hơn sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phát huy quyền làm chủ nhân dân.

Đặc biệt, sau cơn bão số 13, tình thần “tương thân, tương ái, đoàn kết, sẻ chia” của nhân dân càng thể hiện rõ rệt, góp phần giúp đời sống nhân dân sớm ổn định, thôn xóm ấm áp nghĩa tình.

Bão số 13 gây tổn thất nặng nề cho xã Đề Gi, ước tính thiệt hại hơn 240 tỉ đồng. Cụ thể, có tám nhà bị sập hoàn toàn, 700 nhà tốc mái và nhiều cơ sở hạ tầng thiệt hại lớn.

Người dân xã Đề Gi tự hào khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Ngày hội Đại đoàn kết ở địa phương.

Phát biểu tại Ngày hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhấn mạnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc này có bối cảnh khác biệt với những năm trước khi "cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơn bão số 13 gây hậu quả nặng nề..."

Trong hoàn cảnh đó, chúng ta vẫn có điểm tựa: Đó là sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh từ nhân dân. Đặc biệt, chúng ta biết kết hợp sức mạnh của Trung ương với địa phương, sức mạnh của doanh nghiệp với nhân dân để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung, xã Đề Gi nói riêng, đạt được thời gian qua, đóng góp vào thành tích chung của đất nước.

Ông cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 13. Trong đó chú trọng xây dựng lại ngay nhà cho các gia đình bị sập đổ, sửa chữa các nhà bị hư hỏng nặng, khôi phục các hạ tầng giao thông, khôi phục sản xuất, kinh doanh... tạo sinh kế cho nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với người dân xã Đề Gi sau bão số 13.

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng quân đội, công an, thanh niên cùng vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão; địa phương thực hiện, vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục xây dựng, củng cố tình đoàn kết “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, động viên nhân dân vượt qua khó khăn với phương châm “Nhà nước cùng lo, địa phương cùng lo, nhân dân cùng lo”..., cùng nhau hành động, khắc phục khó khăn, phát huy điểm mạnh, cùng hưởng thụ niềm vui, hạnh phúc mà chúng ta mang lại cho nhân dân.

Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trao quà tặng bà con thôn Thắng Kiên, các hộ gia đình thiệt hại do bão, các hộ gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhắc lại lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm cần thực hiện “3 gần”: Gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải” là phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả. “4 không” là không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Tiếp tục vận động, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của xã hội giúp đỡ nhân dân. “Chính quyền và bà con nhân dân địa phương phát huy truyền thống đại đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn, an ninh, an dân cho khu dân cư của chúng ta” - Thủ tướng nói.

Đại diện các công ty, tập đoàn trao tặng tiền hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục bão số 13.

Tại ngày hội trên, đại diện Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) hỗ trợ, trao tặng tỉnh Gia Lai 15 tỉ đồng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) 10 tỉ đồng, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn 10 tỉ đồng, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) 10 tỉ đồng... để cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả bão số 13.

Dịp này, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai 15 tỉ đồng.