Thủ tướng: Đưa hội nhập quốc tế thực sự trở thành một trụ cột phát triển đất nước 14/01/2026 12:54

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu năm 2026 phải chuyển đổi trạng thái mạnh mẽ trong hội nhập quốc tế, không ngừng thích ứng với diễn biến tình hình thế giới, góp phần đưa hội nhập quốc tế thực sự trở thành một trụ cột phát triển đất nước.

Sáng 14-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Tâm thế hội nhập quốc tế được nâng lên một mức mới

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã rà soát, kiểm điểm tình hình thực hiện công tác hội nhập quốc tế trong năm qua. Trong đó có triển khai thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW, xác định phương hướng trọng tâm thời gian tới.

Các báo cáo, ý kiến tại hội nghị đánh giá năm 2025 vừa qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Nghị quyết xác định hội nhập là một trụ cột quan trọng trong tổng thể các nghị quyết chiến lược để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngay sau đó, Chính phủ đã khẩn trương cụ thể hóa, xây dựng và ban hành Chương trình hành động với 22 chỉ tiêu và 117 nhiệm vụ. Đồng thời, Chính phủ nhanh chóng kiện toàn cơ chế chỉ đạo là Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, khẩn trương xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động, kế hoạch công tác đến hết năm 2026.

Gần đây nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 250/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Qua đó, góp phần cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế pháp lý phục vụ công tác hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Theo Bộ Ngoại giao, hội nhập quốc tế góp phần hoàn thiện thể chế quản trị quốc gia theo hướng tinh gọn, hiện đại, tiệm cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Tâm thế hội nhập quốc tế của đất nước ta được nâng lên một mức mới, tự tin và bản lĩnh hơn. Điều này góp phần bảo đảm 3 mục tiêu chiến lược là duy trì hòa bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài cho phát triển.

Thủ tướng khái quát các kết quả nổi bật triển khai Nghị quyết 59 và công tác hội nhập quốc tế trong năm qua. Ảnh: VGP

Hội nhập quốc tế là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân

Phát biểu kết luận, Thủ tướng đã khái quát các kết quả nổi bật triển khai Nghị quyết 59 và công tác hội nhập quốc tế trong năm qua.

Theo đó, hội nhập kinh tế quốc tế đưa đất nước chuyển đổi trạng thái nhanh, thích ứng với biến động từ môi trường bên ngoài. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và giải ngân vốn FDI đều đạt kỷ lục mới.

Cùng với đó, Việt Nam phát huy vai trò chủ động dẫn dắt trên nhiều diễn đàn quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao vị thế của đất nước. Hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ phát huy vai trò chủ công trong huy động tri thức, nguồn lực bên ngoài phục vụ các mục tiêu tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế.

Năng lực, hiệu quả ký kết, thực thi các cam kết, thỏa thuận quốc tế được nâng cao. Trong cả nhiệm kỳ 2021-2025, Việt Nam và các đối tác đã ký tổng cộng 927 cam kết, thỏa thuận. Riêng năm 2025 là gần 350 thỏa thuận, cao hơn hẳn giai đoạn trước đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chúng ta phải xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái mạnh mẽ trong hội nhập quốc tế từ "mở rộng quan hệ" sang "nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu", từ "tham gia" sang "dẫn dắt, định hình".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: Hội nhập quốc tế là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, là động lực, nguồn lực thực hiện hội nhập quốc tế.

Thủ tướng chỉ rõ 3 mục tiêu quan trọng: Góp phần nâng cao tiềm lực, cơ đồ, vị thế, uy tín của đất nước; góp phần chủ động chiến lược trong quan hệ quốc tế; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Về nhiệm vụ tổng quát, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động, tích cực thực hiện hội nhập quốc tế phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và xu thế thời đại.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt sâu sắc, đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, hoàn thiện lý luận của Đảng về đối ngoại. Nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế phục vụ phát triển các lĩnh vực chiến lược như khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, văn hóa…

Cạnh đó, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về chính trị, quân sự, an ninh sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Làm mới, đẩy mạnh hội nhập về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung vào các lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, năng lượng hạt nhân...

Đặc biệt, tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế là đầu mối điều phối, chỉ đạo, xử lý kịp thời, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.