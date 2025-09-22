Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt: Hành trình 18 năm tiên phong trong đổi mới và hội nhập 22/09/2025 09:46

(PLO)- Được sáng lập và điều hành bởi Tiến sĩ Nguyễn Đức Quốc, sau hơn 18 năm phát triển, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt đã trở thành một trong những đơn vị giáo dục tư thục hàng đầu tại TP.HCM. Với sứ mệnh “Nâng tầm tri thức Việt”, tập đoàn đã xây dựng một hệ sinh thái giáo dục toàn diện từ bậc Mầm non đến THPT, mang đến cho hàng nghìn học sinh một môi trường học tập hiện đại, nhân văn và chuẩn quốc tế.

Tập đoàn hiện có 10 cơ sở trải dài trên khắp TP.HCM, với gần 5.000 học sinh theo học và đội ngũ hơn 800 cán bộ, giáo viên, trong đó có nhiều thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư và giáo viên quốc tế. Hệ thống phòng học được trang bị bảng tương tác thông minh, phòng thí nghiệm, thư viện đa dạng, khu thể thao, nhà ăn chuẩn dinh dưỡng, cùng đội xe đưa đón an toàn hằng ngày. Đây chính là nền tảng để học sinh được tiếp cận tri thức trong môi trường thuận lợi, an toàn và đầy đủ điều kiện phát triển.

Tập đoàn chú trọng phát triển chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, cập nhật phương pháp giáo dục tiên tiến, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào giảng dạy. Không chỉ tập trung vào kiến thức học thuật, nhà trường còn quan tâm rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, làm việc nhóm, sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng sống cho học sinh. Các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, chương trình giao lưu trong và ngoài nước cũng thường xuyên được tổ chức, giúp học sinh trưởng thành toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và tâm hồn.

Trong nhiều năm liền, Tập đoàn đã giữ vững thành tích 100% học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp Kỳ thi THPT Quốc gia, khẳng định uy tín đào tạo ổn định và bền vững. Đáng chú ý, nhiều em đạt điểm số cao, mở ra cơ hội theo học tại các trường đại học uy tín trong nước và giành được học bổng du học tại những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Đặc biệt, học sinh của Tập đoàn đã xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa khối C toàn TP.HCM và thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, khẳng định chất lượng đào tạo toàn diện và định hướng phát triển đa dạng tài năng.

Nhiều cơ sở của hệ thống đã được Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1, khẳng định sự đồng bộ trong quản lý, đào tạo. Năm 2025, Trường THCS - THPT Nam Việt còn vinh dự nhận danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc do UBND TP.HCM trao tặng, minh chứng cho những đóng góp nổi bật trong phong trào thi đua của Thành phố.

Song song với việc nâng cao chất lượng đào tạo, Tập đoàn luôn chú trọng trách nhiệm xã hội. Nhiều năm qua, tập đoàn đã nuôi dạy miễn phí hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ vùng biển đảo, miền núi trong dự án “Ươm mầm tương lai” phối hợp Quỹ học bổng Vừ A Dính. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Tập đoàn còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, gây quỹ học bổng, hỗ trợ cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn và trách nhiệm công dân.

Với khát vọng đổi mới và hội nhập, Tập đoàn tiếp tục định hướng đào tạo những công dân toàn cầu tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng bước ra thế giới và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.