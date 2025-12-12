Sở GD&ĐT TP.HCM hướng dẫn mới về nâng bậc lương viên chức 12/12/2025 16:15

(PLO)- Việc xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức ngành giáo dục TP.HCM được phân cấp rõ ràng theo từng nhóm đơn vị quản lý.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức ngành giáo dục. Theo đó, việc thực hiện chế độ tiền lương được phân chia tùy thuộc vào đơn vị quản lý trực tiếp.

UBND xã, phường

UBND xã, phường có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc phạm vi quản lý. Việc này thực hiện theo quy định tại Công văn 1397 của UBND TP.HCM.

Cô trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Viên chức thuộc các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

Giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền quyết định đối với các trường hợp:

Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Sở GD&ĐT (trừ các trường hợp ngoại lệ quy định tại điểm b khoản 8 Mục I Văn bản 1397).

Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I (xếp lương loại A2), hạng II và tương đương tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở.

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý theo tỉ lệ quy định.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ tiền lương đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương trở xuống. Quy định này không áp dụng với viên chức quản lý do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định xếp lương, nâng bậc lương (thường xuyên, trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I (xếp lương loại A2) và từ hạng II trở xuống (trừ viên chức quản lý thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở).

Trách nhiệm thực hiện

Hồ sơ do Thủ trưởng đơn vị ban hành quyết định thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc triển khai, rà soát, thẩm định, xét duyệt theo quy định. Quyết định được ban hành khi hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và phải lưu trữ đúng quy định.

Đối với hồ sơ do Giám đốc Sở GD&ĐT ban hành quyết định, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm triển khai, rà soát, tổng hợp hồ sơ và gửi về Sở GD&ĐT xem xét.