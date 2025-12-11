Cử tri Hưng Yên: Nhiều xã thiếu giáo viên, lớp học xếp 45-50 học sinh 11/12/2025 16:16

(PLO)- Theo cử tri tỉnh Hưng Yên, tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học.

Cử tri xã Đông Tiền Hải và Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học. Cử tri đề nghị tỉnh sớm ban hành văn bản hướng dẫn tuyển dụng giáo viên để bổ sung cho các cơ sở giáo dục.

Sớm tuyển dụng, bổ sung cho các cơ sở giáo dục

Tương tự, cử tri xã Như Quỳnh và Đại Đồng cũng kiến nghị tỉnh sớm tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học tại địa phương.

Trả lời cử tri, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, cho biết ngày 12-9-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các đơn vị trực thuộc từ ngày 1-7-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp Sở GD&ĐT rà soát số lượng biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2024-2025 theo Quyết định 919 của UBND tỉnh; tổng hợp, xây dựng kế hoạch tuyển dụng bổ sung giáo viên cho các trường còn thiếu so với chỉ tiêu được giao; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9-2025.

Các trường học được yêu cầu chủ động rà soát số lượng viên chức hiện có, trường hợp thiếu giáo viên thì ký hợp đồng có thời hạn để bảo đảm giảng dạy; tiền chi trả hợp đồng được lấy từ nguồn kinh phí giao biên chế để thanh toán.

Sở Nội vụ phối hợp Sở GD&ĐT, Sở Tài chính và UBND xã, phường hướng dẫn việc ký hợp đồng giáo viên; thời gian hoàn thành trong tháng 9-2025. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí nguồn lực để các địa phương triển khai.

Theo Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn xây dựng nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2025-2026 và văn bản đôn đốc thực hiện. Để bảo đảm đủ giáo viên, UBND các xã, phường phải chủ động lập nhu cầu tuyển dụng gửi Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng cho các cơ sở giáo dục còn thiếu.

Ngoài thiếu giáo viên, cử tri xã Như Quỳnh và Đại Đồng cũng kiến nghị tỉnh đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, bố trí kinh phí chi trả dạy thêm giờ do thiếu giáo viên và yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày.

Nhiều trường xếp 45-50 học sinh/lớp

Theo cử tri, nhiều trường phải xếp bình quân 45-50 học sinh/lớp, vượt quy định (tiểu học không quá 35 học sinh/lớp, THCS không quá 45 học sinh/lớp).

Về nội dung này, Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên cho biết Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 15/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã trong quản lý giáo dục. Đồng thời, quá trình hợp nhất tỉnh Hưng Yên cũ và Thái Bình cũ buộc các đơn vị phải hoàn thành việc sắp xếp, xử lý tài sản công trước ngày 30-9-2025. Các cơ sở nhà đất dôi dư sẽ được chuyển đổi công năng phục vụ mục đích công cộng, trong đó có cơ sở giáo dục.

UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các xã, phường rà soát toàn diện cơ sở vật chất trường lớp, đề xuất giải pháp ưu tiên bố trí cho y tế, giáo dục và văn hóa cộng đồng, nhất là các cơ sở giáo dục đang gặp khó khăn.

Ngày 23-9, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 21/2025 quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện. Đến nay, Sở GD&ĐT và Sở Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn các trường xây dựng dự toán ngân sách năm 2026 phù hợp quy định và tình hình thực tế.

"Các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là về tài chính, để bảo đảm hoạt động dạy học, đáp ứng yêu cầu dạy 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục", Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên nêu rõ.