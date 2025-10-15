TP Cần Thơ: Thiếu giáo viên, nhiều trường 'nợ' giáo viên hàng chục tỉ đồng 15/10/2025 10:03

(PLO)- Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ thông tin về việc thiếu giáo viên nhưng cơ chế, kinh phí trả cho người làm hợp đồng chưa rõ ràng; nhiều trường "nợ" giáo viên gần 30 tỉ đồng.

Ngày 14-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị trao đổi thông tin giữa lãnh đạo Đoàn ĐBQH với lãnh đạo TP Cần Thơ và sở, ngành trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Học sinh ở TP Cần Thơ trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: CTV

Thiếu cán bộ giáo dục có chuyên môn

Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết hiện nay 40/103 xã, phường thiếu cán bộ có chuyên môn sư phạm phụ trách về giáo dục. Một số nơi bố trí người có chuyên môn kỹ thuật, địa chính, tài nguyên, thú y phụ trách công tác giáo dục.

Bà Huyền cho rằng đây là một bất cập của ngành giáo dục. Sở đã tập huấn, cầm tay chỉ việc, thậm chí tăng cường cán bộ của Sở về nhưng xã, phường đã đủ biên chế nên không thể nhận…

Cạnh đó, việc thiếu cán bộ có chuyên môn về giáo dục ở cấp xã sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên liên quan đến điều động, tuyển dụng, thăng hạng giáo viên.

Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, khi sáp nhập 3 địa phương, ngành giáo dục TP Cần Thơ có biên chế hơn 38.000 người với 1.252 trường từ mầm non trở lên.

Nhiều trường "nợ" giáo viên hàng chục tỉ đồng

Sở đã làm việc với UBND TP và các sở, ngành liên quan về vấn đề thiếu giáo viên, giáo viên hợp đồng và kinh phí chi trả cho giáo viên nhưng chưa có kết luận.

Học sinh thi vào lớp 10 Trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Bà cũng thông tin về việc “giao biên chế như vậy thì ngành giáo dục không thể nào làm được”. Cụ thể, HĐND TP Cần Thơ giao biên chế viên chức sự nghiệp cho ủy ban là “một cục”, về Sở Nội vụ tham mưu chia nhỏ ra.

Ví dụ, Trường THPT Châu Văn Liêm theo định mức biên chế là 130 người, hiện có mặt 120 người. Sở Nội vụ tham mưu ra quyết định biên chế chính thức 120 người, biên chế chờ tuyển dụng là 10.

Để nhận một giáo viên thuyên chuyển về trường này, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, bà phải làm tờ trình, xin tầm một tháng mới ra được một biên chế chính thức…

Đồng thời, bà đặt vấn đề bình quân mỗi trường thiếu 1 giáo viên, thì 1 tháng ai sẽ trả tiền dạy thêm 17 tiết đối với bậc THPT, 19 tiết với bậc THCS.

Ngoài ra, giáo viên hiện nay thiếu rất nhiều nhưng cơ chế, kinh phí trả lương cho giáo viên dạy hợp đồng cũng chưa ngã ngũ, tài chính thì nói lấy nguồn hoạt động của trường để trả tiền hợp đồng. Tuy nhiên, trường học không có bao nhiêu kinh phí cho hoạt động nên nếu trường thiếu 1-2 giáo viên còn kiêm được, trường hợp thiếu đến 20 giáo viên sẽ không thể trả được.

Cũng vì thiếu kinh phí mà 41 trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ năm học 2024-2025 nợ giáo viên gần 30 tỉ đồng, trường An Lạc Thôn nợ giáo viên hơn 2 tỉ đồng.

“Nếu không giải quyết việc giao biên chế rạch ròi và cơ chế hợp đồng thì năm sau sẽ tiếp tục như vậy, con số này sẽ không dừng ở đây, nó còn lớn hơn nữa” – bà Huyền nói.

Tại cuộc họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 9 vào chiều 14-10, Chủ tịch TP Cần Thơ cho biết từ băn khoăn của Sở GD&ĐT về biên chế, một phó chủ tịch UBND TP đã làm việc với Sở.

Chủ tịch TP Cần Thơ đề nghị Sở GD&ĐT tham mưu cho UBND làm sao sớm trình HĐND TP giao biên chế, nhu cầu giáo viên hợp đồng...