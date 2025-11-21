CSGT Khánh Hòa mang hàng nghìn phần thực phẩm vào rốn lũ 21/11/2025 17:09

(PLO)- Lực lượng CSGT Khánh Hòa đưa hàng nghìn phần thực phẩm đến cứu trợ người dân bị lũ cô lập.

Ngày 21-11, Tổ CSGT khu vực Cam Ranh - Khánh Sơn thuộc Đội CSGT đường bộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã mang hàng nghìn phần thực phẩm hỗ trợ cho người dân vùng rốn lũ xã Diên Lạc và Diên Thọ.

Hàng nghìn phần thực phẩm hỗ trợ người dân vùng rốn lũ xã Diên Lạc và Diên Thọ.

Chỉ huy Tổ CSGT khu vực Cam Ranh - Khánh Sơn cho biết các xã Diên Lạc và Diên Thọ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ vừa qua. Hiện nay, nước đã rút bớt nhưng giao thông vẫn chưa thông suốt.

Trước tình cảnh khó khăn của người dân bị chia cắt bởi lũ, các cán bộ chiến sĩ CSGT đã quyên góp và vận động các mạnh thường quân mang gần 10.000 phần quà thực phẩm gồm bánh chưng, bánh mì, bánh, mì tôm và nước uống vào tâm vùng ngập lụt hỗ trợ cho người dân.

"Chúng tôi mang những thực phẩm có thể để lâu và nước uống vào cho bà con. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ cho các tài xế đường dài đang phải nằm chờ thông tuyến ở đèo Cả", Chỉ huy Tổ CSGT khu vực Cam Ranh - Khánh Sơn cho hay.

Đưa nhu yếu phẩm vào cứu trợ người dân bị lũ cô lập ở Ninh Hòa.

Các xã Diên Thọ, Diên Lạc là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua ở Khánh Hòa. Hiện nước lũ đã rút, tuy nhiên một số nơi vẫn còn ngập cao, giao thông chia cắt như: Khu vực đèo Đá Lửa, đèo Sãi Me, thôn Phước Tuy 1, Phước Tuy 2…

Hàng trăm hộ gia đình cần tiếp tế thêm lương thực, thực phẩm, nước uống phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt.

Cũng trong ngày 21-11, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 5 đã tiếp nhận 85 suất thực phẩm cứu trợ từ UBND phường Ninh Hòa đến các khu vực xung yếu đang bị cô lập để tiếp tế cho 85 hộ dân.

Nhiều khu vực nước vẫn ngập sâu và chảy xiết khiến việc cứu trợ khó khăn.

Kiểm tra tình hình lũ sáng nay, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đề nghị Sở Công thương phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn cấp cung cấp lương thực, thực phẩm cho các hộ dân vùng ngập lụt, tuyệt đối không được để người dân bị đói, khát, rét.

Các địa phương thành lập các tổ công tác về từng thôn, tổ dân phố phát tận tay thực phẩm, nước uống cho người dân.