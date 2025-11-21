CSGT Khánh Hòa tạm dừng toàn bộ các phương tiện ra phía Bắc qua địa bàn 21/11/2025 13:13

(PLO)- CSGT Khánh Hòa đang tạm dừng toàn bộ các phương tiện lưu thông ra phía Bắc qua địa bàn để giảm tải cho khu vực Đèo Cả.

Ngày 21-11, tin từ CSGT tỉnh Khánh Hòa cho biết đang điều tiết để giảm tải cho điểm tắc nghẽn giao thông do sạt lở tại khu vực đèo Cổ Mã và đèo Cả.

Đội CSGT đường bộ 15/1 lập chốt điều tiết giao thông trên quốc lộ 1, tạm dừng phương tiện ra phía bắc.

Theo CSGT tỉnh Khánh Hòa, hiện các phương tiện bị tắc nghẽn đã kéo dài hơn 20 km. Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tạm dừng các phương tiện lưu thông ra phía Bắc qua địa bàn tỉnh để giảm tải cho khu vực trên.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ 15/1 cho biết đơn vị đã triển khai các tổ để điều tiết giao thông. Đối với các phương tiện lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam, CSGT sẽ hướng dẫn xuống quốc lộ 1 qua các nút giao Phan Rang và Du Long. Sau đó, các phương tiện được hướng dẫn chỗ dừng đậu để nghỉ ngơi, chờ thông tuyến.

Tương tự, các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 cũng sẽ được hướng dẫn vào đậu các bãi đậu, quán cơm đảm bảo điều kiện nghỉ ngơi và an toàn.

Dòng xe tắc nghẽn tại điểm sạt lở đèo Cả đã kéo dài hơn 20 km.

Đội CSGT đường bộ 15/1 đã tổ chức hỗ trợ hơn 300 phần cơm và nước uống cho các tài xế và hành khách trên xe.

"Khu vực đèo Cả đã quá tải, không còn chỗ để đậu xe và ăn uống. Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu CSGT điều tiết các phương tiện dừng đỗ trong này để đảm bảo nghỉ ngơi, ăn uống. Đồng thời, hỗ trợ cơm nước cho bà con" - Chỉ huy Đội CSGT đường bộ 15/1 nói.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ cơm và nước uống cho các tài xế.

Trước đó, rạng sáng 20-11, tại khu vực đèo Cổ Mã và phía Nam đèo Cả thuộc địa bàn xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, các phương tiện không thể lưu thông khiến giao thông tại khu vực bị ùn tắc.

Chính quyền xã Đại Lãnh đã hỗ trợ lương thực, nước uống và một số vật dụng cần thiết khác cho hành khách và các tài xế.

Các phương tiện được hướng dẫn đậu đỗ an toàn, đảm bảo điều kiện ăn nghỉ.