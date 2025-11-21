Những phần cơm đến với người dân vùng lũ khi nước vừa rút 21/11/2025 14:36

(PLO)- Người dân vùng lũ đã nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ ấm áp, đầy ắp nghĩa tình trong cơn hoạn nạn.

Trưa 21-11, nhiều mạnh thường quân đã có mặt tại thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa, khi nước vừa rút. Họ mang theo cơm, bánh mì, sữa và nước uống hỗ trợ cho người dân vùng lũ sau nhiều ngày bị cô lập.

Những phần cơm đầy ắp nghĩa tình

Mang hơn 50 phần cơm, 100 ổ bánh mì, bánh bao và nước uống đến cho người dân vùng lũ, chị Duyên, ngụ phường Bảo An, nói may mắn gia đình không bị ngập lụt trong đợt lũ này nhưng cũng đã chứng kiến trận ngập lụt chưa từng thấy ở xứ nắng gió.

Những phần cơm được mang đến hỗ trợ người dân vùng lũ.

Chị Duyên và những người bạn đã quyết định nấu cơm, mua các thực phẩm để hỗ trợ người dân đang thiếu thốn sau nhiều ngày bị cô lập.

"Chiều nay chúng tôi dự định sẽ hỗ trợ tiếp khu vực này khoảng mấy trăm phần cơm và nước. Bà con mình đang rất khổ vì mất tài sản và cũng chưa có điện. Chúng tôi đang xem bà con cần nhu yếu phẩm gì để hỗ trợ thêm", chị Quyên chia sẻ.

Không chỉ nhóm chị Quyên, nhiều chiếc ô tô rẽ nước mang theo những phần cơm, bánh, sữa, nước đến trao cho chính quyền địa phương để phân phát cho người dân rồi rời đi.

Các mạnh thường quân mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân.

Anh Hiệp, ngụ thôn Ninh Quý 2, lội nước lũ đến nhận bốn phần cơm cho hai vợ chồng và hai con nhỏ. Anh gửi lời cám ơn đến các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn, thiên tai.

Anh Hiệp cho biết nước lũ lên nhanh khiến nhà anh ngập sâu trong nước, hiện không có điện cũng không có nước. "Nhà mặt sông nên ngập hết rồi, ngập ghê lắm. Nước bùn vô đồ đạc trong nhà hư hỏng hết", anh Hiệp nói.

Cầm chặt những phần cơm để mang về cho gia đình, chị Mang Thị Lan rơm rớm nước mắt kể mấy ngày bị nước lũ cô lập chỉ ăn mì tôm sống. Nước lũ lên nhanh, đường bị ngập sâu, cả gia đình không dám ra ngoài.

Hôm nay, nước vừa rút thì được chính quyền thông báo đến nhận cơm nên chị đến nhận cho cả nhà. Trước mắt, gia đình vẫn chưa biết trải qua khó khăn này bằng cách nào.

Chị Mang Thị Lan nhận cơm về cho gia đình.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lương, Công an xã Phước Hậu, bận rộn phát loa thông báo người dân đến nhận cơm trong trật tự, đảm bảo an toàn giao thông. Thiếu tá Lương cho hay lực lượng tại chỗ của địa phương đã túc trực với người dân bảy hôm nay, đồng thời tiếp tục bám trụ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lũ lụt.

Không để người dân đói, rét

Ông Đàng Năng Tom, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương đã khẩn trương hỗ trợ người dân bị lũ cô lập những ngày qua và khi nước vừa rút.

Xã Phước Hậu là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ. Toàn bộ các thôn Ninh Quý 1, Ninh Quý 2, Ninh Quý 3 và Phước Thiện 1 gần như ngập sâu. Có khu vực nước ngập lên đến mái nhà như cổng làng Ninh Quý 3. Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã cũng bị ngập sâu, có nơi nước lên đến 2 m.

Lực lượng tại chỗ của xã Phước Hậu đã túc trực hỗ trợ người dân liên tiếp 7 ngày qua.

Chính quyền địa phương đã sơ tán 263 hộ với hơn 842 người đến nơi an toàn trước thời điểm lũ đạt đỉnh. Chủ tịch xã Phước Hậu kể có thời điểm lũ dâng cao, nước chảy siết khiến lực lượng tại chỗ của xã không thể tiếp cận.

Khi đó, chính quyền địa phương phải dùng loa hướng dẫn người dân tránh trú tạm ở những vị trí cao, đề nghị lực lượng vũ trang khẩn trương hỗ trợ cứu hộ bà con, sơ tán đến nơi an toàn.

Ông Đàng Năng Tom cho biết ngay sau khi nước rút, địa phương đã triển khai ngay công tác cứu trợ cho người dân. Xã đã sử dụng hai tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh để mua lương thực, các nhu yếu phẩm thiết yếu cho cung cấp cho người dân.

"Trước mắt, chúng tôi dùng nguồn ngân sách trên để mua lương thực, không để người dân đói, rét. Đồng thời yêu cầu các lực lượng chốt chặn các nơi xung yếu, còn ngập sâu, tránh để người dân trở về nhà khi chưa an toàn", ông Đàng Năng Tom nói.

Cũng theo Chủ tịch xã Phước Hậu, mưa lũ đã khiến cho địa phương thiệt hại rất lớn nhưng hiện chưa thống kê được. Qua báo cáo ban đầu, nhiều bò, dê cừu của người dân bị chết hoặc nước cuốn trôi. Nhiều ha táo, nho, lúa... bị ngập.