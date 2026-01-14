Bắt tạm giam Lê Minh Vũ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước 14/01/2026 19:05

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Minh Vũ để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chiều ngày 14-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Minh Vũ (58 tuổi, ngụ phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, bị can Lê Minh Vũ bị bắt để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến năm 2025, bị can Vũ thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Lê Minh Vũ” và fanpage “Cổng Thông Tin Điện Tử Lê Minh Vũ Nơi Gửi Đơn Đến Hộp Thư Người Nhận”.

Từ tài khoản cá nhân, fanpage nêu trên, Lê Minh Vũ đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung thể hiện quan điểm, ngôn từ công kích, phủ nhận, thiếu căn cứ đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chính quyền.

Cơ quan công an xác định, các bài viết của bị can có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt bị can Lê Minh Vũ. Ảnh: Đ. HỢP

Nội dung các bài viết có dấu hiệu xâm hại lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời gây hoang mang dư luận, tạo nhận thức sai lệch, tiêu cực về công tác cán bộ và hoạt động của các cơ quan.

Khám xét nơi ở và phương tiện liên quan, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi liên quan và mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.