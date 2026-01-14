U-23 Nhật Bản ghi 10 bàn, Hàn Quốc thót tim 14/01/2026 13:21

(PLO)- Đội tuyển U-23 Nhật Bản đang tạo ra cảm giác lạnh sống lưng cho các đối thủ ở giải U-23 châu Á khi thầy trò HLV Go Oiwa duy nhất làm được điều này...

Ở lượt trận cuối bảng B trên sân King Abdullah Sports City (Jeddah, Saudi Arabia), thầy trò HLV Go Oiwa đánh bại Qatar 2-0, khép lại vòng bảng cho U-23 Nhật Bản bằng chuỗi 3 trận toàn thắng và thông số khiến đối thủ phải ngước nhìn: ghi 10 bàn, không thủng lưới bàn nào, đứng đầu bảng một cách thuyết phục.

Trận gặp Qatar là bài thử thách nhẹ nhàng cuối cùng để xác nhận phong độ, và Nhật Bản giải quyết mọi thứ gọn gàng. Họ mở tỷ số từ phút 30 hiệp một nhờ pha lập công của Furuya, rồi đến phút 35, Sato nhân đôi cách biệt để đặt dấu chấm hết cho hy vọng lật ngược tình thế của Qatar. Điều đáng nói là Nhật không cần đẩy nhịp trận đấu lên quá hỗn loạn. Họ đá chắc, tốc độ vừa đủ, kiểm soát không gian tốt và chọn thời điểm tung ra đòn kết liễu rất sắc.

Chiến thắng này nối tiếp hai màn thị uy trước đó: vùi dập Syria 5-0 rồi thắng UAE 3-0. Ba trận, ba lần “ra đòn” theo ba cách khác nhau, nhưng điểm chung là sự chủ động. Nhật bước vào tứ kết với ngôi nhất bảng B, mang theo cảm giác rằng họ đang vượt lên phần còn lại về độ ổn định lẫn tính tổ chức. Truyền thông Nhật mô tả đây là vòng bảng hoàn hảo, nhấn mạnh việc đội ghi 10 bàn sau 3 trận, giữ sạch lưới tuyệt đối và xoay tua đội hình mạnh tay mà chất lượng vẫn không suy giảm.

Các tuyển thủ trẻ Nhật Bản duy nhất toàn thắng 3 trận vòng bảng mà không để thủng lưới. Ảnh: TAFC.

Việc đội tuyển U-23 Nhật Bản thay đổi đội hình xuất phát gần như toàn bộ so với trận trước nhưng vẫn áp đảo càng khiến người ta nể. Đó là dấu hiệu của một tập thể có nền tảng đào tạo vững, cầu thủ hiểu chiến thuật và biết cách tự “khớp” vào hệ thống.

Đội bóng này cũng mang màu sắc của tương lai khi lực lượng thiên về lứa U-21 nhằm chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028, đa số cầu thủ đến từ J-League và các trường đại học. Số cầu thủ đá ở nước ngoài rất ít, nhưng họ vẫn thể hiện thứ sức mạnh “đúng kiểu Nhật”: kỷ luật, tốc độ, hiệu quả.

Ở tứ kết, đội tuyển U-23 Nhật Bản sẽ chạm trán Jordan, đội nhì bảng A. Với những gì đã thể hiện, họ bước vào vòng loại trực tiếp với tâm thế của kẻ đi săn bằng sự tự tin, lạnh lùng và sẵn sàng tăng tốc bất cứ lúc nào.

U-23 Hàn Quốc may mắn đi tiếp khi Iran bất ngờ thua Jordan. Ảnh: TAFC.

Trái ngược với sự thăng hoa ấy, hành trình của U-23 Hàn Quốc lại đầy chật vật. Trong trận cuối bảng C, đoàn quân của HLV Lee Min-sung thua Uzbekistan 0-2 và kết thúc vòng bảng với 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 1 thua). May mắn họ vẫn lọt vào tứ kết ở vị trí nhì bảng, nhưng phải nhờ “món quà” bất ngờ khi Lebanon hạ Iran 1-0.

Sau trận thua Uzbekistan, ông Lee không né tránh trách nhiệm. Ông thừa nhận đội chơi dưới kỳ vọng, nhiều thứ chưa vận hành như mong muốn và cần gấp rút rà soát lại. Từ cách bố trí chiến thuật đến việc chọn bộ khung tối ưu, mọi thứ đều cần được “làm lại”, bởi ông cho rằng hiện tại khó tìm ra điểm nào có thể gọi là thế mạnh rõ ràng.

Hàn Quốc sẽ chơi tứ kết gặp đội nhất bảng D tại Jeddah. Bảng D vẫn còn biến động, với Trung Quốc tạm dẫn đầu và Úc bám sát, trong khi Iraq và Thái Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp sau đêm 14-1.