U-23 Việt Nam không ngán gặp UAE nhập tịch nhiều ngoại binh

Đối thủ của U-23 Việt Nam tại tứ kết là UAE giống như một đội trẻ đa quốc tịch.

Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ gặp UAE ở tứ kết giải châu Á. Cần biết quốc gia giàu có UAE nhập tịch cầu thủ rất nhiều, nhưng vấn đề là thầy trò HLV Kim Sang-sik đang lên khí thế và quyết giành vé vào bán kết.

Rạng sáng 14-1, đội tuyển UAE đã cầm hòa Syria 1-1 để chiếm ngôi nhì bảng với 4 điểm sau Nhật Bản (thắng Qatar 2-0). Đây là đội bóng có rất nhiều cầu thủ nhập tịch gốc châu Phi. Những gì họ thể hiện tại bảng B cho thấy UAE đáng gờm thật sự khi chỉ thua Nhật Bản 0-3, cầm hòa Syria 1-1 và thắng Qatar 2-0.

Richard Akonnor (23) là một trong nhiều gương mặt nhập tịch của U-23 UAE. Ảnh: TAFC.

Những cầu thủ UAE gốc châu Phi đang chơi bóng ở Tây Ban Nha, Pháp và nhiều nước châu Âu khác. Tuy nhiên, nhìn cách họ thể hiện cũng không hẳn ưu thế nếu chạm trán với Việt Nam. Nhưng có thể khẳng định đây là đối thủ khó chịu của U-23 Việt Nam tại tứ kết.

Cũng cần phải nhìn nhận một điều rằng bước vào vòng knock out của một giải đấu châu lục, chẳng ai yếu cả. Nhưng đội tuyển trẻ Việt Nam đã thắng cả 3 trận vòng bảng và tránh được Nhật Bản nên tràn trề cơ hội đi tiếp.

Thực tế các đội tuyển Việt Nam, trong đó gồm U-23 đã trải nghiệm nhiều cấp độ với những đối thủ có cầu thủ nhập tịch. Ngay cả sân chơi U-23 Đông Nam Á, SEA Games, vòng loại châu Á, các cầu thủ Việt Nam đã đối đầu với những tập thể rất đáng gờm với chính sách nhập tịch.

U-23 UAE hiện tại có lứa cầu thủ cứng cáp, chơi đơn giản và mạnh mẽ nhờ những cá nhân đang chơi các giải châu Âu giúp họ hơn hẳn đối phương nhiều thứ. Tuy nhiên, bóng đá là môn chơi tập thể, và khi bóng còn lăn là chưa thể nói trước điều gì.

U-23 Việt Nam có một sức mạnh tinh thần, có một tính kỷ luật rất ấn tượng, đấu pháp cũng đa dạng. Trước những đối thủ có hỏa lực mạnh, cầu thủ Việt Nam thể hiện lối chơi cực kỳ bản lĩnh và hiệu quả.

Hãy chờ những phép màu trong tay áo của HLV Kim Sang-sik tung ra bất ngờ có thể khiến đối thủ ôm hận.

Vòng tứ kết đã xác định được 2 cặp đấu: Nhật Bản -Jordan (18 giờ 30 ngày 16-1), Việt Nam - UAE (22 giờ 30 ngày 16-1).