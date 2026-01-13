Nguyễn Đình Bắc tiết lộ mệnh lệnh thầy Kim phát đi để anh ghi bàn quyết định 13/01/2026 17:52

Bàn thắng duy nhất trận trong chiến thắng 1-0 trước Saudi Arabia của Nguyễn Đình Bắc ở phút 65 tạo nên nhiều cột mốc, đó là lần đầu tiên U-23 Việt Nam có ba trận toàn thắng vòng bảng sau 5 lần dự VCK U-23 châu Á và là liên tiếp lần thứ ba vào tứ kết.

Nhưng những thông tin trong suốt 45 phút đầu tiên Đình Bắc ngồi băng ghế dự bị và những toan tính, chỉ bảo và “mệnh lệnh” của thầy Kim để Bắc có pha bứt phá ghi bàn, đã được anh tiết lộ.

Nguyễn Đình Bắc vào sân đầu hiệp 2 và tạo sự khác biệt trận đấu bằng bàn thắng phút 65. Ảnh: AFC

Đình Bắc bắt đầu câu chuyện của mình: “Đối đầu với chủ nhà không bao giờ dễ dàng, Saudi Arabia thế đường cùng phải thắng, nhưng chúng tôi, tập thể ấy là một. Kết quả hôm nay là nỗ lực của toàn đội”.

Đình Bắc nói tiếp, "Trước khi hiệp 2 bắt đầu, HLV trưởng và các thành viên còn lại cũng như đồng đội đã cổ vũ tôi, động viên tôi làm tất cả những gì tôi có thể. Tôi không nghĩ mình quan trọng đến thế. Ở trận này, phong độ của toàn đội có phần ảnh hưởng theo chiều hướng không tốt vì một số trụ cột chấn thương. Ngay cả tôi khi vào sân cũng được thầy Kim khuyến khích tham gia phòng ngự và tôi nỗ lực mọi thứ khi được giao vai trò tham gia phòng ngự nếu có thể".

Tiền đạo thuộc biên chế của CLB CA. Hà Nội và từng ghi bàn vào lưới tuyển Nhật Bản kể tiếp: “Tôi đã cố thể hiện điều đó bằng nỗ lực tột độ của mình. Khi tôi tham gia tình huống tấn công dẫn đến bàn thắng, HLV Kim Sang-sik đã hét lên “lao về phía trước” và tôi nhận đường chuyền của Ngọc Mỹ sau lưng hàng phòng ngự Saudi Arabia. Trong khoảnh khắc ấy tôi tin mình sẽ ghi bàn và tôi vô cùng tự tin thực hiện nó và đã biến thành bàn thắng. Bàn thắng đó hoàn toàn thuộc về cách chỉ dẫn của ban huấn luyện trong thời khắc quan trọng và tôi thấy mình như được tiếp thêm lửa để tự tin trong tình huống dẫn đến bàn thắng ấy".

Những gì Nguyễn Đình Bắc tiết lộ rất thú vị và nhìn tình huống dẫn đến bàn thắng quả là không sai. Với một tiền đạo không chỉ đợi bóng, đợi đồng đội chuyền mà chính Đình Bắc đã tranh chấp, gây áp lực cực lớn lên để cho hậu vệ của Saudi Arabia mất bóng trước khi họ thua bàn.

Một tiền đạo tham gia phòng ngự, đó chính là khi mất bóng hoặc điều kiện không gian cho phép phải tranh chấp quyết liệt với hậu vệ đối phương nhằm buộc đối phương phải mắc lỗi và trừng phạt.

Đình Bắc kết luận, đội đã hoàn thành xuất sắc cách vận hành do ban huấn luyện đề ra và đã đánh bại, loại chủ nhà Saudi Arabia.