Truyền thông quốc tế bùng nổ với U-23 Việt Nam 13/01/2026 11:24

(PLO)- Vòng chung kết U-23 châu Á 2026 đang chứng kiến một hành trình đáng nhớ nhất của đội tuyển U-23 Việt Nam với cột mốc lịch sử trong một bảng đấu khắc nghiệt.

Sau ba trận đấu ở vòng bảng, U-23 Việt Nam bước ra ánh sáng châu lục với thành tích tuyệt đối, ba chiến thắng trọn vẹn, giành 9 điểm và hiên ngang tiến vào tứ kết. Những con số biết nói mở ra một hiệu ứng truyền thông vô cùng mạnh mẽ, khi từ FIFA, AFC cho đến làng báo khu vực đồng loạt dành lời khen cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U-23 Việt Nam trong mắt làng bóng quốc tế

Truyền thông quốc tế không nhìn U-23 Việt Nam bằng ánh mắt tò mò như trước, mà bằng sự tôn trọng dành cho một tập thể thực sự bản lĩnh, thi đấu có tổ chức và biết cách vượt qua thử thách. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử, bóng đá trẻ Việt Nam tạo ra sự đồng thuận cao đến vậy từ giới chuyên môn quốc tế.

Sự chú ý lớn nhất đến từ FIFA World Cup. Trên trang chủ, FIFA đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng gây bão: “Bay như TK1, sút như ĐB7”, nhắc tới thủ môn Trung Kiên và tiền đạo Đình Bắc. Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng đủ cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đã thực sự bước vào dòng chảy truyền thông toàn cầu. Với người hâm mộ trong nước, đó còn là khoảnh khắc tự hào hiếm có, khi hình ảnh các cầu thủ trẻ Việt Nam được tôn vinh ở sân khấu lớn của bóng đá thế giới.

Đình Bắc ghi siêu phẩm vào lưới Saudi Arabia chấm dứt mọi nỗ lực của đội chủ nhà. Ảnh: TAFC.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho đội tuyển trẻ Việt Nam. AFC chia sẻ những cảm xúc rất thật của HLV Kim Sang-sik, một nhà cầm quân điềm tĩnh nhưng không giấu được niềm hạnh phúc khi chứng kiến học trò chơi bóng bằng tinh thần chiến đấu bền bỉ và sự kỷ luật đáng nể. Đối với ông Kim, hành trình vòng bảng với ba chiến thắng là quá trình trưởng thành của bóng đá trẻ Việt Nam và vượt trội trước nhiều đối thủ mạnh của châu lục.

Báo chí Hàn Quốc, quê hương của HLV Kim Sang-sik, dành nhiều bài viết để phân tích “cơn sốt” mang tên Việt Nam. Tờ Chosun Sports nhắc lại chuỗi trận đầy ấn tượng, bắt đầu từ chiến thắng 2-0 trước Jordan, tiếp nối bằng màn ngược dòng bản lĩnh trước Kyrgyzstan với tỷ số 2-1, rồi kết thúc bằng trận thắng tối thiểu 1-0 trước đội chủ nhà, một đối thủ luôn gây ra áp lực rất lớn về cả chuyên môn lẫn tâm lý. Theo báo chí Hàn Quốc, đội tuyển trẻ Việt Nam đã thắng nhờ sự tính toán kỹ lưỡng bằng một trái tim nóng và cái đầu lạnh trong những thời khắc quyết định.

Thầy trò ông Kim không ăn may

Giành trọn 9 điểm tại bảng A khắc nghiệt, thầy trò ông Kim được truyền thông quốc tế đánh giá là đội bóng ổn định nhất bảng đấu. Các bài phân tích đều nhấn mạnh khả năng kiểm soát nhịp độ, sự gắn kết giữa các tuyến và cách đội bóng áo đỏ không rơi vào trạng thái hoảng loạn, kể cả khi bị đối thủ gây sức ép. Ba chiến thắng cho thấy bản lĩnh thi đấu đã được tôi luyện, chứ không đến từ yếu tố may rủi.

HLV Kim Sang-sik ghi dấu ấn chiến thuật sắc sảo trong 3 trận thắng vòng bảng giải châu Á. Ảnh: TAFC.

Giới chuyên môn châu Á đặc biệt ấn tượng với lối chơi mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng. Cầu thủ trẻ Việt Nam không đá vội vàng, không chạy theo nhịp độ hỗn loạn. Họ kiên nhẫn triển khai thế trận, giữ cự ly đội hình hợp lý và luôn duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Đây là tư duy bóng đá hiện đại, phù hợp với xu hướng chung của bóng đá đỉnh cao, và điều đó khiến nhiều đối thủ gặp khó trong việc tìm cách phá vỡ cấu trúc của Việt Nam.

Truyền thông Đông Nam Á cũng dành nhiều mỹ từ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Báo Thái Lan nhận định Việt Nam là một trong những tập thể gây ấn tượng mạnh nhất sau vòng bảng, với phong cách chơi bóng chững chạc và hiệu quả. Báo Indonesia ca ngợi đội bóng áo đỏ vượt qua vòng bảng theo cách hoàn hảo, không tì vết. Tại Trung Đông, báo chí Saudi Arabia thừa nhận cầu thủ trẻ Việt Nam chơi rất khôn ngoan, biết chịu đựng áp lực và tung ra những đòn quyết định.

Nhiều bài viết dành sự chú ý cho thủ môn Trung Kiên, người được đánh giá là chốt chặn đáng tin cậy bậc nhất giải đấu tính đến thời điểm này. Bên cạnh đó, những điều chỉnh nhân sự hợp lý của HLV Kim Sang-sik là bước ngoặt, giúp Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn.

Người gác đền Trung Kiên tỏa sáng trong suốt 270 phút đã qua. Ảnh: TAFC.

Chiến thắng trước U-23 Saudi Arabia mang ý nghĩa lịch sử. Đây là lần đầu tiên U-23 Việt Nam giành trọn 9 điểm sau vòng bảng U-23 châu Á, đồng thời cũng là số điểm cao nhất mà đội bóng từng đạt được trong lịch sử tham dự giải. Chuỗi thắng ở các trận đấu chính thức của U-23 Việt Nam cũng được kéo dài lên con số 14, gắn liền với dấu ấn chiến thuật của thầy Kim.

Phía trước vẫn còn những thử thách lớn, nhưng với nền tảng này, U-23 Việt Nam bước vào vòng knock out bằng sự tự tin và vị thế khác hẳn. Thầy trò HLV Kim Sang-sik là tập thể có chiều sâu, bản lĩnh và đủ khả năng tiến sâu tại U-23 châu Á 2026.