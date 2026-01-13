HLV Kim Sang-sik tiết lộ cách thắng Saudi Arabia 13/01/2026 10:48

(PLO)- HLV Kim Sang-sik cho rằng mỗi hiệp đấu diễn ra rất đúng ý đồ và kế hoạch ông đề ra.

Rạng sáng 13-1, đội tuyển U-23 Việt Nam hoàn tất vòng bảng với cách hoàn hảo nhất khi đánh bại đối thủ cả 3 trận. HLV Kim Sang-sik nói nhiều điều bất ngờ.

Cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia Hàn Quốc chia sẻ: “Đây là một trận đấu cực kỳ thách thức cho chúng tôi vì chạm trán với chủ nhà. Nhưng cầu thủ của tôi đã chiến đấu cật lực để có được chiến thắng xứng đáng.

HLV Luigi Di Biagio cho rằng, sai lầm của U-23 Saudi Arabia là điều thường thấy ở bóng đá trẻ. Ảnh: AFC.

So với hai trận trước, trận này cả hai đội đều có chút mệt mỏi. Đã vậy, chúng tôi còn có một số trường hợp chấn thương. Và cũng chính vì thế, tôi hình dung ra rằng, chúng tôi không thể tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu trận. Hiệp 1 diễn ra theo cách rất đúng kế hoạch tôi đã đưa ra và sang hiệp 2 chúng tôi chúng tôi đã thể hiện rất khác. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của U-23 Việt Nam”.

HLV Kim Sang-sik không nói cụ thể “chiến thuật hiệp 2 đó là sự thay người, cụ thể là Đình Bắc, nhưng ông chỉ nói mỗi hiệp đấu diễn ra hoàn toàn đúng ý đồ của ông.

U-23 Saudi Arabia chuẩn bị cho giải này có vẻ chưa chu đáo. Ảnh: AFC.

Giới chuyên môn thấy rõ đội tuyển U-23 Việt Nam hiệp 1 chơi nặng về phòng ngự với mục tiêu không thể thua bàn và hiệp 2 gia tăng hỏa lực. Điều này diễn ra rất đúng và hoàn hảo khi Đình Bắc vào sân.

HLV Kim Sang-sik cũng nói với báo chí rằng vào tứ kết, Việt Nam sẽ nỗ lực tiếp tục tạo ra những điều tốt hơn nữa. Bây giờ đây, Việt Nam tận hưởng chiến thắng nhưng không quên nhiệm vụ lớn hơn ở phía trước. Chiến lược gia Hàn Quốc cũng chưa biết đối thủ ở tứ kết là ai và việc của ông là chuẩn bị tốt nhất cho các học trò.

Về phía chủ nhà, HLV Luigi Di Biagio nói: “Chúng tôi đã chiến đấu như những gì có thể trước Việt Nam, vừa phải tấn công tìm bàn thắng vừa không để chệch choạc đội hình. Hiệp 1, Saudi Arabia chơi tốt, có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn ở cầu thủ. Hiệp 2, chúng tôi gia tăng áp lực tìm bàn thắng và cũng tạo ra nhiều cơ hội, nhưng chính lúc ấy, chúng tôi bị trừng phạt. Đó chính là sự nghiệt ngã của bóng đá trẻ”.