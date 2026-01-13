Tính U-23 Việt Nam gặp UAE hay Syria ở tứ kết 13/01/2026 13:22

Bảng B, Nhật Bản đã lên ngôi nhất bảng sau khi thắng hai đối thủ ngay phía sau mình là Syria 5-0 và UAE 3-0, trận cuối gặp Qatar chỉ còn là trận thủ tục. Trong khi đó, trận Syria - UAE là trận chung kết bảng để tranh tấm vé thứ hai vào tứ kết.

Trước thềm giải U-23 châu Á, U-23 Việt Nam có trận đá tập với Syria và thua 1-2 tại Qatar. Nhưng với thầy trò HLV Kim Sang-sik là “thua để mà thắng”. Nếu tái đấu với Syria, U-23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác. Syria không phải là tập thể không mạnh, họ rất mạnh dẫu trận đầu thua Nhật Bản đến 0-5. Syria có tinh thần thi đấu cao, cầu thủ to khỏe và nhiều cá nhân rất giàu kỹ thuật và có độ tinh quái cao.

U-23 Syria (xanh) trận thắng Qatar 1-0. U-23 Việt Nam đã có trận đá tập với Syria. Ảnh:AFC

Nhìn nhận một cách sòng phẳng thì gặp Syria U-23 Việt Nam khó đá hơn UAE.

Trình độ của Syria lẫn UAE không hơn những đội bảng A mà U-23 Việt Nam đã đánh bại tất cả. Tuy nhiên mỗi trận ra quân, sức mạnh không hẳn nằm ở chất lượng cầu thủ mà ở nhà cầm quân, điều này HLV Kim Sang-sik đã chứng minh. Nói một cách cụ thể, nếu gặp Syria hay UAE thì U-23 Việt Nam đều có thể đánh bại, HLV Kim Sang-sik toan tính thì đồng nghiệp của ông bên kia cũng làm điều đó.

U-23 UAE thua Nhật Bản 0-3 và tranh ngôi nhì cùng Syria để xác định đối thủ của U-23 Việt Nam. Ảnh:AFC

Quan trọng là tinh thần cầu thủ U-23 Việt Nam đang lên cao. Trong cuộc họp báo sau trận thắng Saudi Arabia 1-0, HLV Kim Sang-sik đã nói là dù ba chiến thắng vòng bảng, nhưng thách thức của U-23 Việt Nam còn nằm ở phía trước, toàn đội cần giữ những đôi chân trên mặt đất. Vòng knock out luôn khác biệt vòng bảng. Vòng bảng tạo ra cho đội một chỗ dựa là có thể sửa sai, nhưng vòng knock out thì không cho phép mắc lỗi.