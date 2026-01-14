Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 14/01/2026 18:03

(PLO)-Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Trương Sỹ Toàn cùng 3 cán bộ, nhân viên bị khởi tố để điều tra liên quan đến vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, ôi thiu nằm trong kho lạnh công ty này.

Ngày 14-1, theo nguồn tin của PLO, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Sỹ Toàn (57 tuổi, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

3 thuộc cấp của ông Toàn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, gồm: Phạm Thị Thúy Lan (46 tuổi, trú tại phường An Hải, Hải Phòng), là Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan (47 tuổi, trú phường Đông Hải, Hải Phòng) là nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào các vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên vật liệu trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất; Lại Thị Thanh Hương (52 tuổi, trú phường Ngô Quyền, Hải Phòng) là nhân viên làm việc tại bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng. Bị can Hương có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào đối với thịt lợn tươi.

Trụ sở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: NS

Trước đó, ngày 10-1, Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn và 3 thuộc cấp này.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng bắt giữ Lê Bá Doanh (49 tuổi) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi). Hai người này vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn ôi thiu, dương tính virus dịch tả lợn châu Phi vào các cơ sở chế biến.

Kết quả xét nghiệm xác định mẫu thịt lợn trên xe của Doanh, Việt và trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long dương tính virus dịch tả lợn châu Phi. Công an đã niêm phong bốn kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP khởi tố vụ án. Đến ngày 24-12-2025, cơ quan này khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn bệnh.