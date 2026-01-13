Sở NN&MT Hải Phòng báo cáo chi tiết vụ việc của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long 13/01/2026 17:54

(PLO)- Báo cáo cho thấy toàn bộ số thịt lợn nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi vận chuyển về Công ty Đồ hộp Hạ Long được thu gom từ tỉnh ngoài, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định.

Sở NN&MT TP. Hải Phòng vừa có báo cáo gửi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN&MT), cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc liên quan đến khoảng 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được đưa vào sản xuất tại Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Thịt lợn nhiễm dịch từ tỉnh ngoài đổ về Công ty Hạ Long, thiếu giấy kiểm dịch

Báo cáo của Sở NN&MT TP. Hải Phòng nêu rõ ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an thành phố Hải Phòng (PC03) phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 15C-298.81 do ông Lê Bá Doanh (trú tại phường An Biên, TP. Hải Phòng) điều khiển và xe ô tô BKS 34C-317.36 do ông Trịnh Hà Việt (xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra trên, thùng xe ô tô BKS 15C-298.81 có 42 khay nhựa, bên trong chứa thịt lợn nạc đã giết mổ, không có bì, không có nội tạng, tổng trọng lượng thịt là 790kg.

Trên xe ô tô BKS 34C-317.36 có 45 khay nhựa, bên trong có chứa các mảnh thịt lợn nạc đã giết mổ, màu trắng nhợt không tự nhiên, có mùi ôi thiu, tổng trọng lượng thịt là 484,5kg.

Trụ sở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: NS

Ông Doanh và ông Việt không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển.

Từ tháng 5-2025, ông Doanh và ông Việt thu mua thịt lợn để bán cho ông Bùi Đức Trọng (phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng). Ông Trọng bán cho Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (Công ty Hạ Long). Công ty Hạ Long sau khi nhập hàng đã bảo quản tại kho lạnh 7A, 7B, 7D, kho 8H/215 Lê Lai, phường Ngô Quyền và sử dụng để sản xuất đồ hộp (thịt xay và pate, xúc xích).

PC03 đã phối hợp với Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP. Hải Phòng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Theo đó, kết quả xét nghiệm đối với các mẫu phẩm lấy từ xe ô tô BKS 15C-298.81 và xe ô tô BKS 34C-317.36 đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, có chỉ tiêu ô nhiễm E.coli vượt quá giới hạn cho phép.

Đối với thịt lợn, bì lợn trong kho 7A, 7B, 7D và kho 8H/215 của Công ty Hạ Long, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu lấy tại kho 7D ngày 8-9-2025 dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Mẫu lấy tại kho 7A, 7B dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Tại kho 7D ngày 10-9-2025, có 6 mẫu đơn là thịt lợn nạc nhập kho theo từng ngày 21-7, 12-8, 4-9, 5-9, 6-9 và 7-9-2025 đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Mẫu lấy tại kho 8H/215 Lê Lai (kho Công ty Hạ Long thuê của Công ty Nam An Khánh) ngày 10-9-2025 cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài ra, tất cả mẫu lấy tại kho 7A, 7B, 7D và kho 8H/215 Lê Lai ngày 10-9-2025 đều cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Đáng chú ý, kết quả điều tra cho thấy toàn bộ số thịt nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi vận chuyển về Công ty Hạ Long được thu gom từ các tỉnh ngoài địa bàn TP. Hải Phòng, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1223 ngày 12-9-2025 và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Từ ngày 18 đến 29-9-2025, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn đã thực hiện lấy tổng số 260 mẫu để thực hiện giám định tư pháp.

Trong đó, nguyên liệu có nguồn gốc động vật lấy 95 mẫu xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng và 115 mẫu ô nhiễm vi sinh vật; đồ hộp, thành phẩm lấy 27 mẫu xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi và lở mồm long móng.

Nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật, thủy sản và sản phẩm thành phẩm lấy 23 mẫu xét nghiệm vi khuẩn Salmonella spp, E.coli, chì, Cadimi, Natri Benzoat.

Kết quả, 65/122 mẫu dương tính virus dịch tả lợn châu Phi, 8/115 mẫu có chỉ tiêu ô nhiễm vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép (Salmonella spp); 23/23 mẫu có nguồn gốc từ thực vật, thủy sản, sản phẩm đồ hộp không phát hiện vi khuẩn Salmonella spp, chì, Cadimi, Natri Benzoat.

Sở NN&MT TP. Hải Phòng cho biết Công ty Hạ Long đã được cấp chứng nhận ISO 22000:2018, số chứng nhận AQV-40083, đăng ký ban đầu ngày 13-11-2023 và được đánh giá duy trì hàng năm theo quy định.

Công ty Hạ Long không thuộc đối tượng chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không thuộc diện phải kiểm tra giám sát điều kiện vệ sinh thú y. Hàng năm, Hải Phòng thành lập các Đoàn Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của các Đoàn Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, trong số các cơ sở được kiểm tra hàng năm (2023, 2024, 2025), đoàn có kiểm tra Công ty Hạ Long. Kết quả tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Tiêu hủy gần chục ngàn hộp Patê cột đèn Hải Phòng

Sở NN&MT TP. Hải Phòng cũng cho biết trong quá trình phối hợp thực hiện, cơ quan này đã yêu cầu Công ty Hạ Long thực hiện rà soát, truy xuất, thu hồi đối với sản phẩm sản xuất từ nguồn nguyên liệu dương tính với dịch tả lợn châu Phi, vi khuẩn Salmonella spp...

Đồng thời, Sở đề nghị công ty thông báo ngay cho cá nhân, tổ chức là người tiêu thụ biết nguy cơ lây nhiễm dịch tả lợn châu Phi để tự phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, đơn vị đã quyết định tiêu hủy 790kg thịt lợn nạc của ông Lê Bá Doanh và 484,5kg thịt lợn nạc của ông Trịnh Hà Việt; tiêu hủy gần 132.380kg thịt lợn nạc do ông Bùi Đức Trọng mua của các ông Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và bán cho Công ty Hạ Long; Tiêu hủy hơn 4.141kg chả giò rế, gần 3.285,6kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do ông Bùi Đức Trọng bán cho Công ty Hạ Long.

Các hàng hóa dương tính với vi khuẩn Salmonella spp đang được bảo quản tại kho lạnh của Công ty Hạ Long buộc phải tiêu hủy gồm: gần 13.662kg bì lợn đông lạnh; 8.205kg da gà đông lạnh nhập khẩu, 6.030kg thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Công ty Hạ Long cũng đề nghị tiêu hủy 134 thùng, 10 hộp (mỗi thùng có 48 hộp) Patê cột đèn loại 90 gam/hộp, ngày sản xuất 6-9-2025; tiêu hủy 156 thùng, 23 hộp (mỗi thùng có 48 hộp) Patê cột đèn loại 150 gam/hộp, ngày sản xuất 7-9-2025.