Hủy bỏ các quyết định tuyển dụng sai phạm xảy ra sau ngày 24-3-2020 14/01/2026 18:01

(PLO)- Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu tập trung xử lý, khắc phục dứt điểm các sai phạm trong công tác cán bộ và tuyển dụng trước ngày 31-3-2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 232 của Ban Bí thư về xử lý các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức

Theo Kết luận 232, Ban Bí thư nhìn nhận thời gian qua, việc rà soát, xử lý các trường hợp sai phạm trong công tác cán bộ cơ bản được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, khách quan. Qua đó, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Tuy nhiên, một số cơ quan, địa phương vẫn thiếu quyết liệt, có biểu hiện né tránh, chưa tập trung rà soát đầy đủ theo yêu cầu. Điều này dẫn đến một số sai phạm tồn đọng, kéo dài chưa được khắc phục dứt điểm, ảnh hưởng đến việc sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Nguyên nhân chính là do một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm. Cạnh đó, một số nơi có biểu hiện tiêu cực, lạm quyền; năng lực của đội ngũ tham mưu còn yếu.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chưa được quan tâm đúng mức. Việc xử lý trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân liên quan khi để xảy ra sai phạm hoặc để sai phạm tồn đọng kéo dài vẫn chưa thực hiện tốt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: CTV

Hàng trăm trường hợp sai phạm

Để xử lý dứt điểm, Ban Bí thư yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung. Cụ thể, Ban Bí thư đồng ý tiếp tục hoàn thiện theo các kết luận trước đây đối với ba nhóm trường hợp.

Thứ nhất là các trường hợp đã rà soát nhưng do lỗi của cơ quan, tổ chức nên không phát hiện ra (234 trường hợp). Thứ hai là sai phạm xảy ra trước ngày 28-12-2017, đã hoàn thiện tiêu chuẩn nhưng chưa được xử lý (364 trường hợp). Thứ ba là những trường hợp hoàn thành quy trình xử lý bị chậm so với quy định (3 trường hợp).

"Việc xử lý, khắc phục các tồn tại bảo đảm đúng chủ trương, hoàn thành trước ngày 31-3-2026", Ban Bí thư yêu cầu.

Ban Bí thư cũng đồng ý hủy bỏ, thu hồi các quyết định liên quan đối với sai phạm tuyển dụng xảy ra sau ngày 24-3-2020 (57 trường hợp) và các trường hợp thuộc diện phải thi tuyển nhưng không thi tuyển (166 trường hợp).

Đối với 396 trường hợp không có quyết định tuyển dụng hoặc hồ sơ không đầy đủ, Ban Bí thư nêu rõ: Nếu xảy ra trước ngày 28-12-2017, các đơn vị cần rà soát, đánh giá toàn diện.

Trường hợp hồ sơ thất lạc do lỗi của cơ quan có thẩm quyền thì xem xét không thu hồi quyết định. Nếu xác định chưa được tuyển dụng theo quy định thì phải hủy bỏ, thu hồi các quyết định liên quan. Những trường hợp xảy ra sau ngày 28-12-2017 đều phải hủy bỏ, thu hồi các quyết định.

Tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm

Ban Bí thư đồng ý không thu hồi quyết định tuyển dụng và cho nghỉ theo quy định đối với 15 trường hợp sai phạm đã có quyết định cho nghỉ trước tuổi.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa các quy trình về công tác cán bộ. Các đơn vị phải khắc phục dứt điểm sai phạm trong công tác cán bộ và tuyển dụng trước ngày 31-3-2026.

"Sau thời hạn trên, không xem xét xử lý sai phạm tồn đọng; đồng thời chấm dứt trả lương đối với các trường hợp phải hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan", Kết luận nêu rõ.

Các cấp ủy, người đứng đầu cũng được giao kiểm điểm, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân liên quan đến việc không phát hiện ra sai phạm hoặc để sai phạm kéo dài. Đồng thời, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tuyển dụng sau ngày 28-12-2017.

Kết quả thực hiện phải báo cáo Ban Bí thư trước ngày 20-4-2026.