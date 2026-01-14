TP.HCM tổng kiểm tra nhà hàng tiệc cưới sau vụ việc tại Adora 14/01/2026 14:34

(PLO)- Sau phản ánh về tình trạng mất vệ sinh tại hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ tổng kiểm tra các nhà hàng tiệc cưới, trung tâm hội nghị trên toàn TP.

Trao đổi với báo chí liên quan đến điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực bếp ăn của Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới Adora không bảo đảm, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết đơn vị sẽ siết chặt kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trọng tâm là các nhà hàng tiệc cưới, trung tâm hội nghị có quy mô lớn, phục vụ số lượng thực khách đông mỗi ngày.

“Việc kiểm tra sẽ được triển khai song song giữa kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm nếu có” - bà Lan nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, thời gian qua, đơn vị duy trì công tác kiểm tra định kỳ, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Tuy nhiên, trước những phản ánh mới liên quan đến hệ thống Adora, Sở đã ban hành kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm với phạm vi và mức độ giám sát chặt chẽ hơn.

Đợt rà soát này tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các nhà hàng tiệc cưới.

Nội dung kiểm tra bao gồm rà soát hồ sơ pháp lý, các loại giấy phép, chứng nhận liên quan đến an toàn thực phẩm; đánh giá điều kiện về con người như tình trạng sức khỏe, kiến thức và việc thực hành vệ sinh của nhân viên trực tiếp tham gia chế biến, phục vụ thực phẩm.

Bên cạnh đó, đoàn sẽ kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến và bảo quản thực phẩm. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc nguy cơ mất an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu để xét nghiệm theo quy định.

Lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc về tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe đối với những người trực tiếp chế biến, phục vụ thực phẩm, không phân biệt lao động chính thức hay lao động thời vụ.

Đây là điều kiện quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các sự cố về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, nhà hàng và trung tâm hội nghị.

Liên quan đến vụ việc tại hệ thống Adora, trước đó Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí về tình trạng mất vệ sinh tại khu vực bếp ăn của Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới Adora.

Ngay sau đó, Cục đã có văn bản yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trong văn bản chỉ đạo, Cục An toàn thực phẩm đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu được phát hiện, không chỉ đối với hệ thống Adora mà còn đối với các cơ sở tổ chức sự kiện, nhà hàng tiệc cưới khác trên địa bàn TP.HCM.

Kết quả kiểm tra và các biện pháp xử lý phải được công khai để cảnh báo cho cộng đồng, đồng thời báo cáo về Cục theo quy định.