Cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong lãnh 20 năm tù 14/01/2026 17:34

(PLO)- HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù, bị cáo Trần Việt Nga 15 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Chiều 14-1, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 2 cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Việt Nga, Nguyễn Thanh Phong cùng 53 bị cáo khác.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù về tội nhận hối lộ.

Cùng tội danh này, bị cáo Trần Việt Nga bị tuyên phạt 15 năm tù; bị cáo Lê Hoàng, chồng của bị cáo Trần Việt Nga, bị tuyên phạt 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Hùng Long, cựu cục phó Cục An toàn thực phẩm, bị tuyên phạt 12 năm tù; bị cáo Đỗ Hữu Tuấn, cựu cục phó Cục An toàn thực phẩm, bị tuyên phạt 7 năm tù.

Bị cáo Trần Việt Nga tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX đánh giá các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa lãnh đạo, chuyên viên và doanh nghiệp. Hành vi của các bị cáo xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý Nhà nước, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Hành vi sai phạm xảy ra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, dễ gây ra hệ lụy xấu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân.

Đối với nhóm bị cáo nhận hối lộ, HĐXX đánh giá hai cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga là người giữ vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu, đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ rồi phân chia theo cấp bậc.

Hai cựu cục trưởng phải chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn, cần áp dụng mức hình phạt cao.

Các bị cáo là cấp dưới gồm các phó cục trưởng, trưởng phòng... thực hiện chủ trương do ông Phong, bà Nga, hưởng lợi số tiền rất lớn.

Cuối cùng là các chuyên viên, sau khi nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên đã trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, nhận tiền từ người làm thủ tục rồi chuyển cho lãnh đạo.

Theo cáo buộc, trong thời gian từ 2018-2025, lợi dụng các quy định pháp luật, một số bị cáo là lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục An toàn thực phẩm cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ trong 3 hoạt động: Thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Đối với việc thẩm xét hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thỏa thuận, thống nhất với chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đưa tiền chi ngoài với mức trung bình từ 5-10 triệu đồng hồ sơ, tùy từng thời điểm và từng loại hồ sơ.

Việc đưa, nhận tiền như trên được các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn (cùng là cựu cục phó) biết và đồng ý với chủ trương và thống nhất cơ chế chia tiền.

Đối với việc thẩm xét hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, bị cáo Trần Việt Nga chỉ đạo bị cáo Trần Thị Thu Liễu (cựu phó phòng Giám sát và Truyền thông) quán triệt với các các chuyên viên trong Phòng về cơ chế thu tiền để chuyển cho Nga ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên đã trao đổi, đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận quảng cáo phải chi với mức trung bình từ 4-9 triệu đồng/hồ sơ.

Lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn trong các lĩnh vực trên, từ 2018-2024, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cùng 33 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm có hành vi nhận hối lộ của 21 bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi gần 44 tỉ đồng, bị cáo Trần Việt Nga hưởng lợi 8 tỉ đồng...