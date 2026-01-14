Công an TP.HCM sẽ xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát an ninh mạng 14/01/2026 13:54

(PLO)- Năm 2026, Công an TP.HCM sẽ xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát an ninh mạng để giám sát, phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa về an ninh mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn dữ liệu của người dân, doanh nghiệp.

Sáng 14-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, năm 2025 TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia, đạt được một số kết quả nổi bật. Dữ liệu cơ bản của công dân (về cư trú, căn cước, hộ tịch, y tế, giáo dục, đất đai, tình trạng hôn nhân, BHXH) đã được hình thành, kết nối, làm sạch, sẵn sàng khai thác.

Các điều kiện phát triển công dân số cơ bản được đảm bảo, tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 đạt 85%. Nhiều tiện ích, ứng dụng của Đề án 06 đã được triển khai và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực.

Dù vậy, Đại tá Nguyễn Đình Dương cho rằng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần phải tiếp tục khắc phục. Đó là công tác triển khai các cao điểm làm sạch dữ liệu liên quan các ngành còn riêng lẻ, chưa có sự liên kết, còn chồng chéo...

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM nêu các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2026, trong đó có hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu số. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh, năm 2026 không chỉ là năm tiếp nối giai đoạn 2022-2025 mà là năm tạo đột phá để đưa Đề án 06 và Nghị quyết 57 đi vào chiều sâu, thực chất. Từ đó, Công an TP.HCM xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện.

Đầu tiên là hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu số. Công an TP.HM sẽ tiếp tục tham mưu triển khai hoàn thiện việc tạo lập dữ liệu dùng chung của Thành phố dựa trên cơ sở dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc.

Sớm chuẩn hóa, hình thành các bộ dữ liệu có độ chính xác cao, sẵn sàng cung cấp cho Sàn dữ liệu TP và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, triển khai đề án Bản sao số, Bản đồ số gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế số…

Kế đến, cần tiếp tục hoàn thiện về thể chế, pháp lý; thực hiện phương án cắt giảm các thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ có thể thay thế được bằng dữ liệu.

Công an TP.HCM cũng sẽ triển khai đồng bộ, kịp thời biện pháp quản lý Nhà nước đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trong đó, xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát an ninh mạng (SOC) để giám sát, phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa về an ninh mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn dữ liệu của người dân và doanh nghiệp trước các nguy cơ tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Công an TP cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhân rộng các ứng dụng, tiện tích của Đề án 06 trên địa bàn như mô hình “Trạm công dân số” tại các khu chung cư, địa điểm công cộng trên địa bàn Thành phố; giải pháp sinh trắc học tại tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên.

Triển khai hệ thống quét sinh trắc học tại các địa điểm trọng yếu; hệ thống camera AI kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phát hiện đối tượng trong diện quản lý trong đó tập trung định danh, kiểm soát các đối tượng ma túy...

“Trong giai đoạn phát triển mới, giai đoạn đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Công an TP.HCM nhận định rằng việc triển khai Đề án 06 chính là điểm tựa vững chắc để TP thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị”- Đại tá Nguyễn Đình Dương nói.

Công an TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để đưa Đề án 06 thực sự trở thành động lực phát triển khoa học công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của TP.

“Đặc biệt phấn đấu từ nay đến năm 2030, Công an TP.HCM sẽ đưa các ứng dụng của Đề án 06 để góp phần xây dựng TP.HCM không ma túy theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02 của Thành ủy”- Đại tá Nguyễn Đình Dương cho biết.