Bí thư Trần Lưu Quang: Phải nghĩ thật, làm thật và tin vào nhà khởi nghiệp 14/01/2026 13:01

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, năm 2026 sẽ không là năm chạy thử mà là năm để nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật để có kết quả về khoa học công nghệ. Theo ông, cần đặt niềm tin vào doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp để thực hiện thành công các mục tiêu.

Sáng 14-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá và ghi nhận những nỗ lực của toàn hệ thống trong thời gian qua về thực hiện chuyển đổi số, khoa học công nghệ. Ảnh: THANH TUYỀN

Nghị quyết 57 đã chạm vào tư duy, ý thức và hành động của cán bộ, công chức

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM đánh giá, với ba nội dụng quan trọng nêu trên, kết quả tốt nhất đã đạt được là cả đội ngũ đều ý thức rằng phải đi lên bằng khoa học công nghệ.

Ông nhấn mạnh một lần nữa, rằng đây là con đường ngắn nhất để phát triển; muốn công việc nhẹ nhàng hơn thì phải đẩy mạnh chuyển đổi số.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng những kết quả này là sự động viên rất lớn.

TP đã triển khai nhiều việc về chuyển đổi số, đi đầu so với một số địa phương khác trong cả nước. Trong đó, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết TP là một trong số ít các địa phương hoàn chỉnh về cơ sở dữ liệu đất đai.

Ông cho biết thêm, hiện đã giao xây dựng cơ sở dữ liệu nhà đất, tài sản công để xác định rõ nguồn lực đang có. Đây cũng là cơ sở dữ liệu mở để tất cả người dân có thể tham gia, xem thông tin về đất đai thuộc sở hữu của mình, hoặc ranh của các khu đất kế bên, hướng đến chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, tài sản công.

“Đây chính là nguồn lực để TP phát triển”, ông khẳng định và nhấn mạnh yêu cầu không được lãng phí.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Về khoa học công nghệ, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng, TP đã bắt đầu hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ, bước đầu đã khởi động với nhiều mô hình hay như khu đô thị đổi mới sáng tạo bắc TP.HCM; đã có doanh nghiệp sản xuất UAV…

“Nghị quyết 57 đã chạm vào tư duy, ý thức và hành động của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân”, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá và ghi nhận những nỗ lực của toàn hệ thống trong thời gian qua.

Dù vậy, ông cho rằng cần nhìn rõ trong từng nội dung TP đang vướng cái gì.

Theo ông, trong chuyển đổi số là vần đề về trang thiết bị, đào tạo còn chưa đồng bộ, hạ tầng chưa thể đáp ứng nhu cầu trên thực tế. Cạnh đó, dữ liệu vẫn còn bị chia cắt, chưa thể khai thác thông tin từ dữ liệu giữa các cơ quan với nhau, chưa thể chia sẻ dữ liệu, chưa có cơ sở dữ liệu… nên chưa đủ để phát huy giá trị của chuyển đổi số.

“TP.HCM vẫn chưa hình thành bộ não lãnh đạo từ các cơ sở dữ liệu, vận hành hệ thống để đánh giá cán bộ, giám sát hoạt động của mọi người và đo đếm tiến độ công việc”, Bí thư Trần Lưu Quang nêu.

Hơn nữa, TP cũng chưa mạnh dạn chấp nhận rủi ro, chưa ứng xử kịp với sự phát triển của khoa học công nghệ; chưa phát huy lợi thế cơ chế ba nhà cùng hợp tác để mang lại sản phẩm cụ thể. Dù đã hình thành trục ‘xương sống’, có định hướng trong lĩnh vực này và là địa phương đi đầu, Bí thư Trần Lưu Quang nói vẫn có nhiều việc còn lẻ mẻ.

Năm 2026: Nghĩ thật, làm thật và phải tin vào nhà khởi nghiệp

Năm 2026, Bí thư Trần Lưu Quang nói TP phải đi đầu trong lĩnh vực này, bởi tiềm năng, lợi thế và trọng trách mà Trung ương giao, cả sự kỳ vọng của người dân. TP.HCM phải quyết tâm làm sớm để hưởng thành quả sớm.

“Nhưng quan trọng là chúng ta phải tin mình hơn, tin nhà khoa học hơn, tin doanh nghiệp hơn và tin những người khởi nghiệp hơn”, Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

Bí thư Trần Lưu Quang nói TP phải đi đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số... Ảnh: THANH TUYỀN

Song song đó, ông cho rằng cần cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa trong công tác quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu trong từng ngành…; cố gắng từ rời rạc chuyển sang đồng bộ, kết nối dữ liệu được với nhau.

Quan trọng nhất, ông cho rằng cần có sự đào tạo để người dân, doanh nghiệp và cả đội ngũ trong hệ thống cùng tham gia vào câu chuyện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ… Xây dựng đầu mối thông tin chung giúp chia sẻ mô hình hay, kết nối thị trường.

Ngoài ra, TP cần quyết tâm giải ngân hiệu quả nguồn kinh phí 12.705 tỷ đồng cho hoạt động khoa học công nghệ; áp dụng cơ chế nhà nước đặt hàng doanh nghiệp hoặc thuê thiết bị công nghệ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho rằng cần mạnh dạn quyết định hơn, dám chấp nhận rủi ro trong đầu tư khoa học. Ông cũng khuyến khích cơ sở mạnh dạn đánh giá cán bộ bằng KPI để tạo sự minh bạch trong đánh giá.

"Năm 2026 sẽ không là năm chạy thử mà là năm để nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật và đo đếm thật để có kết quả thật. Để một năm nữa chúng ta có những niềm vui thật, thành quả nhìn thấy được, đo đếm được", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.