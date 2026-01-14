Tổng Bí thư trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật 14/01/2026 12:31

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sản phẩm của ngành hậu cần - kỹ thuật quân đội phải là những sản phẩm chuyên ngành, những sản phẩm lưỡng dụng được nghiên cứu phát triển sản xuất trên tinh thần tự tin, tự lực, tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc.

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chúc mừng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng...

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN.

Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong thiên tai, bão, lũ vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, cán bộ, chiến sĩ ngành kỹ thuật, hậu cần, quân đội nói riêng đã có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để giúp dân từ sơ tán bà con khỏi vùng ngập lụt, cứu hộ, cứu nạn trong mưa lũ đến hỗ trợ lương thực, nước sạch, thuốc men. Ở đâu cần là ở đó có bộ đội.

Tổng Bí thư đánh giá, khi bão lũ đi qua, bộ đội lại hối hả cùng nhân dân dọn bùn đất, khơi thông đường xá, vệ sinh môi trường, khắc phục hư hỏng công trình, sửa chữa trường lớp, trạm y tế dựng lại những mái nhà bị tốc, bị sập.

Nhiều ngôi nhà tình nghĩa đã được khẩn trương xây dựng, trao tận tay các gia đình bị thiệt hại để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Tinh thần vì nhân dân phục vụ đã được tạo nên bằng kỷ luật, trách nhiệm, sự tận tụy và lòng nhân ái của bộ đội Cụ Hồ nhưng điều đọng lại sâu nhất là tình quân dân trong hoạn nạn.

Thời gian tới, nêu rõ yêu cầu, tiếp tục xây dựng quân đội và ngành hậu cần - kỹ thuật cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chủ yếu đó là tập trung quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị mới ban hành;

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các phương án bảo đảm hậu cần - kỹ thuật phù hợp với chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, nhất là tại các địa bàn chiến lược biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, triển khai có hiệu quả các đề án, dự án, các chương trình phối hợp đầu tư sản xuất, mua sắm, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, các trang thiết bị kỹ thuật.

"Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, vũ khí, trang bị hậu cần - kỹ thuật cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bệnh dịch, đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong tình hình mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, bảo đảm đời sống sức khỏe cho bộ đội, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội"- Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư yêu cầu cần chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển của khoa học quân sự, của thế giới, trong kỷ nguyên mới, ngành hậu cần - kỹ thuật quân đội phải đi đầu về đổi mới khoa học công nghệ, về tiếp thu những thành tựu mới nhất, hiện đại nhất trí tuệ của nhân loại để ứng dụng vào sự phát triển của hậu cần - kỹ thuật quân sự, của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Ảnh: TTXVN.

Sản phẩm của Tổng cục và của ngành hậu cần - kỹ thuật quân đội phải là những sản phẩm chuyên ngành, những sản phẩm lưỡng dụng được nghiên cứu phát triển sản xuất trên tinh thần tự tin, tự lực, tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc và đặc biệt nhấn mạnh về tự chủ chiến lược.

Dịp này, Tổng Bí thư yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả phương châm hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm 5 vững. Trong đó gồm chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững và đời sống bộ đội vững.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời, các phong trào thi đua của ngành Hậu cần - Kỹ thuật cần được triển khai đồng bộ, tạo sự lan tỏa sâu rộng, thiết thực trong toàn quân.