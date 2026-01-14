Thanh Hóa sẽ áp dụng KPI đánh giá cán bộ, công chức 14/01/2026 18:19

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế; khẩn trương xây dựng và áp dụng bộ chỉ số KPI nhằm đánh giá thực chất hiệu quả công việc của cán bộ, công chức.

Ngày 14-1, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 đối với các cơ quan lĩnh vực kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, bảo đảm hiệu quả, thực chất. Cùng với đó là việc xây dựng và áp dụng bộ chỉ số đánh giá hiệu suất công việc KPI, được xem là bước ngoặt quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị. Ảnh: P. SẮC

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, các ngành kinh tế của tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả nổi bật.

Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ghi nhận sản lượng lương thực đạt 1,5 triệu tấn; diện tích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 4.470 ha; tỉ lệ che phủ rừng đạt 54%; tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt gần 94%; tỉ lệ hộ nghèo giảm 1,5%.

Ngành xây dựng tiếp tục tham mưu và triển khai hiệu quả nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần tăng cường kết nối liên vùng. Nhiều công trình lớn được hoàn thành trong năm như đường Vạn Thiện – Bến En, đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45, cầu Cẩm Vân, cầu vượt đường sắt Bắc – Nam.

Trong khi đó, ngành công thương tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 tăng 15,8%; giá trị gia tăng lĩnh vực công nghiệp tăng hơn 11%, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng GRDP 8,27% của toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P. SẮC

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy; rà soát kỹ nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công rõ người, rõ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng và áp dụng bộ chỉ số KPI để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo trong tháng 2-2026.

Việc đánh giá theo KPI sẽ chuyển từ định tính sang định lượng, bảo đảm phản ánh đúng thực chất năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tạo động lực nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2026.