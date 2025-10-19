Các tiêu chí đánh giá cơ quan Nhà nước theo KPI 19/10/2025 06:00

(PLO)- Kết quả đánh giá chất lượng cơ quan là căn cứ để được sử dụng làm căn cứ để đánh giá người đứng đầu, đồng thời là cơ sở để phục vụ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng.

Bộ Nội vụ mới đây đã trình Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức.

Một nội dung mới là tại dự thảo nghị định bổ sung quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan nhà nước, qua đó hoàn thiện cơ chế đánh giá, nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý.

Bộ Nội vụ đề xuất việc này được thực hiện định kỳ mỗi năm. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng được thực hiện trước 15-12 hằng năm. Trường hợp đặc biệt theo quy định của cấp có thẩm quyền thì hoàn thành trước ngày 15-01 của năm sau.

Tổng điểm đánh giá là 100 dựa trên hai nhóm gồm tiêu chí chung (chiếm 30 điểm) và tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ (chiếm 70 điểm).

Các chỉ số về chuyển đổi số; tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính... cho người dân, doanh nghiệp, sẽ được đưa vào để đánh giá cơ quan, tổ chức hàng năm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tiêu chí chung tập trung vào các yếu tố về năng lực, kỷ cương, kỷ luật của cơ quan. Cụ thể, thực hiện các quy chế làm việc, nội quy, chế độ công tác; xây dựng đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, đạo đức lối sống.

Cạnh đó là xây dựng bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng văn hoá công vụ.

Ngoài ra còn có việc nỗ lực khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ đánh giá trước hoặc qua kiểm tra, giám sát, thanh tra…

Với nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ, việc chấm điểm được dựa trên mức độ hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác năm và các nhiệm vụ phát sinh; kết quả thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội…

Cùng đó là kết quả hoạt động quản lý, điều hành của tổ chức; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế; không để xảy ra sai phạm trong ban hành chính sách, văn bản; các chỉ số về chuyển đổi số; tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, tỉ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến (nếu có) cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra còn căn cứ vào chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS), chỉ số chuyển đổi số (DTI) đối với địa phương…

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức được xếp loại theo 4 mức là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức được sử dụng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó; đồng thời là cơ sở để phục vụ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng.