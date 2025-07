Phó Chủ tịch nước bày tỏ xúc động trước tâm huyết của công nhân ngành than 29/07/2025 16:13

Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI năm 2025 do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức vào 29-7, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV, khẳng định giai đoạn 2020 - 2025, đơn vị triển khai phong trào thi đua lao động sản xuất với phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tình yêu nghề giúp người thợ lò vượt qua khó khăn

Là công nhân được nhận danh hiệu Anh hùng lao động trong ngày hôm nay, anh Phạm Đình Duẩn, thợ lò bậc 5/5, tổ trưởng tổ sản xuất số 1, Phân xưởng khai thác 14, Công ty cổ phần Than Vàng Danh (Vinacomin), cho biết nghề khai thác mỏ nặng nhọc và độc hại vì luôn phải làm việc sâu dưới lòng đất nhưng tình yêu nghề là động lực lớn giúp anh luôn vượt qua khó khăn.

“Tôi đã rút ra bài học, yêu nghề là động lực lớn nhất, khi khó khăn, hãy nghĩ đến trách nhiệm với công việc, đồng đội, và bạn sẽ tìm ra cách làm tốt nhất, hiệu quả nhất”- anh Duẩn chia sẻ.

Minh chứng, 10 năm liên tục, anh Duẩn không để xảy ra tai nạn lao động, mà còn giúp tổ đội luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 20-30%, thu nhập bình quân tăng từ 11,3 triệu đồng/tháng lên 23,8 triệu đồng/tháng. Chính điều này giúp anh liên tục trở thành thợ giỏi cấp tập đoàn và thợ giỏi trẻ toàn quốc trong nhiều năm qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng lao động cho công nhân Phạm Đình Duẩn. Ảnh: CTV

Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn cho biết phong trào thi đua “Đảm bảo An toàn là hàng đầu, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch phối hợp kinh doanh hàng năm, thi đua tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm sản xuất kinh doanh hiệu quả” là phong trào lớn và toàn diện giữa các đơn vị thành viên của TKV. Phong trào được duy trì với mức khen thưởng lên tới 430 triệu đồng/đơn vị dẫn đầu.

Trong giai đoạn 2020-2025, có 41.996 lượt công nhân tiêu biểu xuất sắc được tôn vinh, có mức thu nhập từ 300 triệu đồng/người/năm trở lên. Đặc biệt năm 2024, đã có 8 công nhân đạt mức thu nhập trên 700 triệu đồng/người/năm.

Điều đáng nói, các phong trào thi đua giúp TKV hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 2020-2025. Cụ thể, tổng doanh thu toàn Tập đoàn thực hiện 820.630 tỉ đồng, bình quân đạt 164.126 tỉ đồng/năm; tổng lợi nhuận trước thuế 34.008 tỉ đồng, bình quân đạt 6.801 tỉ đồng/năm; năng suất lao động tăng trưởng bình quân 7,8%/năm; tốc độ tăng tiền lương bình quân 6,9%/năm.

“Đặc biệt, tiền lương bình quân người lao động năm 2020 chỉ 13,83 triệu đồng/người/tháng nhưng đến năm 2024, tiền lương công nhân tăng lên 18,56 triệu đồng/người/tháng”- ông Tuấn cho hay.

Xúc động với tâm huyết của công nhân ngành than

Với con số ấn tượng trên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng đó là minh chứng sống động cho sức mạnh của phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho công nhân Phạm Đình Duẩn là biểu tượng cao đẹp của sự cống hiến thầm lặng, đáng tự hào của những người thợ mỏ.

“Tôi cũng rất ấn tượng là đồng chí Phạm Đình Duẩn làm được rất nhiều việc, thành tích rất nhiều, nhưng phát biểu rất khiêm tốn. Đây chính là bản chất rất cao đẹp của người công nhân của chúng ta" - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI năm 2025 của TKV. Ảnh: CTV

Nhắc lại dịp đến thăm mỏ than, Phó Chủ tịch nước cho hay bà đã trực tiếp đến các gia đình thợ mỏ, có những gia đình ba thế hệ đều gắn bó với ngành than. Điều này khiến bà xúc động bởi những tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm của công nhân ngành than gắn với nghề của mình.

“Mặc dù ngành than rất vất vả nhưng vẫn gắn bó, yêu nghề và truyền tâm huyết đó cho các thế hệ sau, cho thế hệ trẻ khác. Điều đó chứng tỏ không chỉ là tình cảm, trách nhiệm của công nhân, mà còn có sự chăm lo của Tập đoàn, của các thế hệ của Tập đoàn từ trước đến giờ, các công ty, các đơn vị cụ thể…”- Phó Chủ tịch nước chia sẻ.

Trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi, đặc biệt với xu hướng phát triển, chuyển đổi từ nâu sang xanh, càng đặt ra yêu cầu cho các ngành năng lượng phải phát triển bền vững. Theo đó, bà Xuân đề nghị tập đoàn phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, duy trì vị trí là một trong ba trụ cột về năng lượng.

“Tập trung vào các phong trào thi đua gắn với chuyển đổi số, hiện đại hóa sản xuất, đảm bảo an toàn lao động và nâng cao đời sống người lao động. Đặc biệt, cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới, khen thưởng kịp thời, minh bạch, ưu tiên người lao động trực tiếp, phấn đấu tăng 5-10% số tập thể, cá nhân được khen thưởng so với giai đoạn trước…”- Phó Chủ tịch nước nhắn nhủ.