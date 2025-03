TKV lên phương án cấp than cho nhiệt điện trong mùa khô 05/03/2025 17:45

(PLO)- TKV dự báo tháng 3 tình hình thời tiết sẽ tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động khai thác than, khoáng sản, nhu cầu sử dụng than dự kiến sẽ vào chu kỳ tăng trưởng mạnh do sản lượng điện than sẽ được huy động ở mức cao trong mùa khô.

Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, tháng 2, với thời tiết có nhiều thuận lợi cho các hoạt động khai thác, sản xuất than, khoáng sản, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, TKV bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh với nhịp độ cao, vì vậy cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng đạt kế hoạch đã đề ra.

Sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 3,28 triệu tấn bằng 106% kế hoạch, tiêu thụ 3,92 triệu tấn, trong đó than cung cấp cho nhiệt điện ước đạt 3,35 triệu tấn; …Trong tháng 2, TKV dự kiến đạt doanh thu13,65 nghìn tỉ đồng.

Bước vào tháng 3, TKV dự báo tình hình thời tiết sẽ tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động khai thác than, khoáng sản, nhu cầu sử dụng than dự kiến sẽ vào chu kỳ tăng trưởng mạnh do sản lượng nhiệt điện sẽ huy động ở mức cao trong mùa khô.

Để hoàn thành các chỉ tiêu điều hành quý I-2025, TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 3 với một số chỉ tiêu chính.

Cụ thể, TKV dự kiến sản xuất 3,52 triệu tấn than nguyên khai; than tiêu thụ 4,96 triệu tấn, trong đó, than cho nhiệt điện là 4,21 triệu tấn;...Như vậy, TKV phấn đấu trong quý I, khai thác than nguyên khai đạt 9,75 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 12,8 triệu tấn;

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, TKV sẽ tăng cường quản lý, giám sát các khối sản xuất, kinh doanh bằng mục tiêu điều hành và giải pháp kỹ thuật, quản lý; Chủ động về sản xuất, pha trộn chế biến than nhằm đảm bảo cấp than cho sản xuất điện năm 2025.