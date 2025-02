TKV hợp tác với Đại học Y Hà Nội mở phòng khám tim mạch 26/02/2025 14:53

(PLO)- Bệnh viện Than - Khoáng sản thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Lễ khai trương Phòng khám tim mạch và Khoa tim mạch với sự hợp tác giữa Bệnh viện TKV và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Theo đó, ngày 11-12-2024, hai bệnh viện đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ba năm bắt đầu kể từ ngày 11-12-2024 đến hết ngày 31-12-2027. Hai bên đồng ý hợp tác, hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện, năng lực quản lý bệnh viện, y tế cơ sở theo nhu cầu thực tế.

Ngày 2-1-2025, hai bên đã thống nhất ký Hợp đồng hỗ trợ chuyên môn để triển khai công tác tổ chức khám, điều trị chuyên khoa tim mạch. Bệnh viện Than - Khoáng sản đã chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết để tổ chức khám, chẩn đoán, điều trị. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cử cán bộ, y bác sĩ có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực tim mạch và một số chuyên khoa khác để phối hợp với Bệnh viện Than - Khoáng sản triển khai việc khám, chẩn đoán, điều trị cho các bệnh nhân,…Từ ngày 26-2, công tác khám, điều trị chuyên khoa tim mạch tại Bệnh viện Than - Khoáng sản được chính thức đi vào hoạt động.

Trong suốt những năm qua, TKV luôn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo sức khỏe, đời sống, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc của người lao động. Hệ thống y tế của TKV được tổ chức mô hình theo đặc thù của ngành, với 1 Bệnh viện và 59 bộ phận y tế thuộc các đơn vị trong tập đoàn; Bố trí đủ Trạm cấp cứu công trường, cán bộ y tế trực tại trạm cấp cứu công trường theo ca sản xuất, có trình độ chuyên môn Trung cấp y trở lên, các phác đồ xử trí cấp cứu được xây dựng và triển khai theo đúng quy định; Tỉ lệ người lao động được khám sức khoẻ định kỳ đều đạt trên 95%/năm; mỗi năm thực hiện điều trị bệnh nghề nghiệp bằng phương pháp rửa phổi từ 400 - 500 ca. Hàng năm, TKV đã chi cho công tác an toàn vệ sinh lao động trên 1.400 tỉ đồng.