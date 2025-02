Tháng 1, TKV đạt doanh thu 12.227 tỉ đồng 12/02/2025 09:42

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, tháng 1, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 2,95 triệu tấn bằng 102% kế hoạch, than tiêu thụ 3,69 triệu tấn; Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi đạt 130,1 nghìn tấn bằng 106% so với cùng kỳ, lượng tiêu thụ 58,2 nghìn tấn;....

TKV hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch điều hành, đã đưa doanh thu tổng số của TKV trong tháng 1 đạt 12.227 tỉ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, TKV đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động với mục tiêu 100% người lao động trong tập đoàn có Tết đầy đủ, đầm ấm; TKV và các đơn vị thành viên triển khai phương án bổ sung lương cùng các chế độ phúc lợi cho người lao động trên 2.000 tỉ đồng: Thực hiện chi trả tiền lương, thưởng Tết Nguyên đán, tặng quà cho người lao động, tổ chức chương trình “Tết thợ mỏ - Mừng Đảng quang vinh”, bố trí xe ôtô, hỗ trợ tiền mặt cho người lao động và gia đình về quê ăn tết và đưa đón trở lại đơn vị, tổ chức và chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao mừng Đảng, mừng xuân…

Bước vào tháng 2, với dự báo tình hình thời tiết sẽ tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động khai thác than, khoáng sản, TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính: Dự kiến sản xuất 3,09 triệu tấn than nguyên khai; than tiêu thụ 4,095 triệu tấn; Sản phẩm Alumina dự kiến đạt 119 nghìn tấn, lượng tiêu thụ 123 nghìn tấn;...

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, TKV sẽ tập trung chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả; tiếp tục dự trữ và cung ứng đủ than phục vụ cho sản xuất điện và nền kinh tế cũng như tận dụng tối đa thời cơ tăng sản lượng xuất khẩu than, tiêu thụ các chủng loại than chất lượng cao; Phấn đấu sản lượng tối đa phát điện, tập trung sản xuất điện theo đúng biểu đồ đã được Bộ Công Thương ban hành.