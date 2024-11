TKV đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ than, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024 29/11/2024 09:32

(PLO)- Ngày 28-11, ông Nguyễn Huy Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất - tiêu thụ than tháng 12.

Theo đó, tháng 11, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh sản xuất than, thực hiện phong trào thi đua 90 ngày đêm lao động sản xuất cao điểm quý IV, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất. Ban sản xuất than đã chủ trì họp tác nghiệp điều hành sản xuất - tiêu thụ tại 3 vùng, phối hợp chặt chẽ giữa các Ban chuyên môn tập đoàn, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra sản xuất, tiêu thụ.

Kết quả các chỉ tiêu chính tháng 11: than nguyên khai sản xuất 3,4 triệu tấn, lũy kế 11 tháng đạt 88% KH năm (có 14/18 đơn vị sản xuất than hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch tháng); than tiêu thụ đạt hơn 4,65 triệu tấn, bằng 102,6% KH tháng, trong đó than cho sản xuất điện đạt 3,842 triệu tấn, bằng 104,7% KH tháng…

TKV cũng đưa ra kế hoạch tháng 12: Than nguyên khai sản xuất 4,3 triệu tấn; than tiêu thụ 4,639 triệu tấn…

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Huy Nam nhấn mạnh, tháng 12 là tháng có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả sản xuất của cả năm. Do vậy, các đơn vị tiếp tục tập trung bám sát kế hoạch được giao, duy trì tinh thần thi đua 90 ngày đêm sản xuất với quyết tâm cao nhất để đẩy mạnh sản xuất, đạt sản lượng tối đa, phấn đấu hoàn thành cao nhất kết quả SXKD tháng 12, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.