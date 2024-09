TKV chung tay chăm lo người lao động, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do bão số 3 12/09/2024 08:40

Thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời người lao động bị thiệt hại do bão

Cơn bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh ngày 7-9 đã làm mất toàn bộ điện lưới, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất của các đơn vị; thông tin liên lạc gặp khó khăn; các khu tập thể, khu chung cư công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều gia đình CNLĐ bị thiệt hại về tài sản, người lao động bị thiệt mạng, mất tích, bị thương, có người thân bị thiệt mạng…

Ngay sau khi cơn bão đi qua, Công đoàn TKV đã tổ chức các đoàn đến các gia đình CNLĐ động viên, chia buồn, thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình có người thân bị thiệt mạng, các gia đình bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản do bão sớm khắc phục khó khăn, ổn định tinh thần, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân (bên trái) và đoàn công tác thăm hỏi, hỗ trợ gia đình công nhân Nguyễn Văn Bằng - Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả.

Ngày 10-9, ông Lê Thanh Xuân, Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV đã đi nắm bắt tình hình thiệt hại do bão, công tác khắc phục, ổn định sản xuất sau bão và thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình các công nhân bị thiệt hại do bão số 3 gây nên thuộc các đơn vị: Công ty Than Quang Hanh, Dương Huy, Kinh doanh than Cẩm Phả, Tuyển than Cửa Ông.

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã chia sẻ, động viên CNLĐ và gia đình khắc phục khó khăn, sớm ổn định chỗ ở, ổn định cuộc sống. Trước mắt Công đoàn TKV thăm hỏi động viên CNLĐ bị thương 5 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ gia đình bị thiệt hại về nhà ở 2 triệu đồng/gia đình,...

Cùng trong chiều ngày 10-9, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV Nguyễn Thị Minh cùng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn TKV đã đi thăm hỏi, hỗ trợ 2 gia đình người lao động của Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long bị tốc toàn bộ phần mái do bão số 3.

Sớm ổn định sản xuất để người lao động trở lại làm việc

Tại vùng Cẩm Phả, Công ty Than Quang Hanh là đơn vị có điện lưới sớm từ 20h ngày 8-9, công ty đã bố trí bơm nước, thông gió và 1 số đơn vị đã sản xuất trở lại. Đồng thời, hỗ trợ điện cho Than Dương Huy (khi chưa có điện lưới) để tăng cường bơm nước mỏ hầm lò. Ngày 9-9, Công ty CP Than Mông Dương, Khe Chàm cũng đã có điện lưới để phục vụ sản xuất.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, do ảnh hưởng của gió bão nên mái tôn của toàn bộ khu vực văn phòng của khoảng 30 công trường, phân xưởng trên khai trường bị bay hết cùng với đổ tường, sập trần, nhiều thiết bị máy xúc, máy khoan, ô tô vận tải bị vỡ kính khoang lái. Ngoài ra, lượng cây xanh gẫy đổ khá lớn, khoảng trên 500 ha, bao gồm cây trồng ở mặt bằng công nghiệp, tại các bãi thải đã hoàn nguyên và các tuyến đường mỏ...

Căn nhà của công nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông bị tốc hoàn toàn mái.

Chung cư công nhân Cẩm Đông của Công ty Than Hạ Long - TKV tại TP Cẩm Phả trong những ngày bão công nhân không đi làm được, công ty đã bố trí ăn nghỉ chu đáo cho các công nhân ở chung cư và công nhân ngoài vào ở nhờ do bên ngoài không có điện, nước, mạng viễn thông. Cũng như những người đang thu dọn bãi chiến trường ngổn ngang do bão Yagi tại khắp các nơi ở Quảng Ninh, những nữ công nhân ở đây đang thu dọn vệ sinh ở khu Chung cư Cẩm Đông cũng còn chưa kịp dọn xong nhà mình sau bão.

Tại khu chung cư, công ty bố trí chạy máy phát điện để phục vụ nhu cầu của khoảng hơn 500 thợ lò đang sinh sống tại khu chung cư, và công nhân ở bên ngoài, chiếc máy phát điện công suất lớn này đã được huy động làm việc liên tục và chỉ đôi lúc nghỉ để đỡ nóng.

Trong căn phòng chung cư khang trang, sạch sẽ có 3 thợ lò thuộc Phân xưởng KT10 đến từ Hà Giang là Giàng Vần Vư (38 tuổi), Giàng Mý Tệnh (23 tuổi), Vàng A Tùng (24 tuổi) đang nghỉ ngơi và lướt mạng dù chập chờn lúc có lúc không. Thợ lò Giàng Vần Vư, người dân tộc Mông tâm sự, mỗi tháng làm khoảng 22-23 công thì thu nhập được tầm hơn 23 triệu đồng. Số tiền này đa phần được gửi về quê cho vợ và 3 con.

“Khi có bão, mất điện không đi làm được, Công ty bố trí cho chúng tôi ở chung cư được ăn uống, nghỉ ngơi rất chu đáo. Không về được nhà nhưng vẫn gọi điện được về thăm hỏi và nhắn nhủ vợ, con cứ yên tâm, hết bão sẽ lại đi làm, cũng mừng vì vợ con, mọi người ở nhà đều ổn cả - Giàng Vần Vư chia sẻ.

Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của TKV và sự nỗ lực của các đơn vị trong công tác phòng chống, ứng phó với bão số 3, những thiệt hại do bão sẽ sớm được khắc phục, người lao động sẽ sớm trở lại làm việc, ổn định và phát triển sản xuất.