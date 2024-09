TKV sẽ đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ than chất lượng cao 05/09/2024 09:05

Theo đó, lũy kế 8 tháng, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 113.111 tỷ đồng, đạt bằng 103,5% so với cùng kỳ. Than thương phẩm đạt 36,02 triệu tấn, bằng 110% so với cùng kỳ. Than nguyên khai sản xuất 25,75 triệu tấn. Than tiêu thụ 31,92 triệu tấn, trong đó cung cấp cho các hộ điện 27,85 triệu tấn, bằng 101,4% so với cùng kỳ.

TKV đẩy mạnh tìm kiến thị trường tiêu thụ các chủng loại than chất lượng cao.

Bước vào tháng 9, dự báo tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, khả năng có bão lớn, do đó hoạt động sản xuất than - khoáng sản báo hiệu sẽ còn khó khăn, đặc biệt là khai thác than lộ thiên. TKV đã chuẩn bị các phương án ứng phó trước những bất thường của thời tiết và sự chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, tập trung mọi nguồn lực để điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn và ổn định sản xuất do nhu cầu than cho điện đã giảm mạnh.

TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9 với một số chỉ tiêu chính: Sản xuất 2,66 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 3,345 triệu tấn than...

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, TKV sẽ Tăng cường quản lý, kiểm tra đặc biệt với công tác AT-VSLĐ; đẩy mạnh công tác tìm kiến thị trường tiêu thụ các chủng loại than chất lượng cao; tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc cho các đơn vị gặp khó khăn về điều kiện khai thác; tiếp tục thực hiện trình tự thủ tục cấp phép khai thác.