Khách đông, Nha Trang kín phòng dịp lễ 25/04/2025 14:45

Gần một tuần nữa mới đến 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nhưng nhiều khách sạn 3-5 sao ở trung tâm TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã báo ngưng nhận đặt phòng khách đoàn.

Khách sạn 3-5 sao kín phòng

Ông Bùi An, chủ khách sạn 3 sao trên đường Trần Phú, TP Nha Trang, cho biết dịp lễ này công suất phòng đã đạt gần 80%. “Chúng tôi đã ngưng nhận khách đoàn đặt phòng để dành 20% phòng còn lại đón khách lẻ"- ông An cho biết.

Trong khi đó, một số khách sạn từ 2 sao trở xuống vẫn thông báo nhận khách dịp lễ. “Thông thường khách đoàn sẽ đặt phòng các khách sạn từ 3 sao trở lên. Phân khúc còn lại thường sẽ nhận khách lẻ, khách gia đình đúng ngày nghỉ lễ”- bà Phan Như Ngọc, quản lý khách sạn MT cho biết.



Thời tiết TP Nha Trang dịp lễ thuận lợi giúp du khách thoải mái trải nghiệm kỳ nghỉ lễ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Khảo sát cho thấy giá phòng khách sạn ở trung tâm TP Nha Trang dịp lễ không tăng so với ngày thường.

“Đa phần các khách sạn vẫn giữ nguyên giá so với ngày thường để hút khách đặt phòng. Số ít có tăng nhưng không quá chênh lệch. Nếu so với các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Quy Nhơn (Bình Định), Đà Lạt (Lâm Đồng), Phan Thiết (Bình Thuận),… thì giá phòng khách sạn ở Nha Trang mềm hơn. Điều này cũng là lý do khách nội địa chọn Nha Trang là điểm đến để nghỉ dưỡng dịp lễ sắp tới”- ông Võ Quang Hoàng, Chủ tịch Chi hội khách sạn Khánh Hòa, cho biết.

Theo ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay sẽ kéo dài năm ngày là yếu tố thuận lợi thu hút đông đảo du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng. Đây cũng là cơ hội để kích cầu, thu hút khách du lịch đến TP Nha Trang - Khánh Hòa.

Theo ông Anh, khảo sát cho thấy lượng khách du lịch đến địa phương tập trung cao điểm trong ba ngày từ mùng 1 đến 3-5; thời điểm này công suất phòng đạt trên 80% tại một số khách sạn quy mô lớn khu vực trung tâm TP Nha Trang.

"Đối với các khu nghỉ dưỡng 4-5 sao khu vực ven biển có công suất trên 90%, một số khu nghỉ dưỡng trong Bãi Dài (huyện Cam Lâm), đảo Hòn Tre (TP Nha Trang) đã kín phòng trong thời gian nghỉ lễ”- ông Anh chia sẻ.

Dự báo khách du lịch đến TP Nha Trang sẽ tăng mạnh do kỳ nghỉ lễ kéo dài. Ảnh: XUÂN HOÁT

Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Khánh Hòa cũng nhận định, dự báo lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa tăng mạnh xuất phát từ yếu tố các dự án cao tốc qua địa bàn đã đưa vào vận hành. "Cao tốc từ TP.HCM đến Khánh Hòa đã thông tuyến, đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho khách du lịch di chuyển ra Nha Trang - Khánh Hòa nghỉ lễ"- ông Anh nói.

Trong khi đó, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết, số chuyến bay mùa hè năm nay tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, sân bay Cam Ranh dự kiến sẽ đón trung bình 126 chuyến/ngày. Toàn kỳ nghỉ lễ, sân bay Cam Ranh dự kiến sẽ phục vụ 885 lượt chuyến bay, với khoảng 526 chuyến bay quốc tế và 360 chuyến bay nội địa.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, các cơ sở lưu trú và khu du lịch cần chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là an toàn trong các dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước và khu vực hồ bơi.

Mua 5 tặng 1

Ông Cung Quỳnh Anh cho biết, qua nắm bắt thông tin từ các doanh nghiệp, đa phần đơn vị kinh doanh dịch vụ đã chủ động xây dựng, làm mới các sản phẩm du lịch, tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, du lịch văn hóa, ẩm thực để phục vụ du khách trong dịp này.

Sở VH-TT&DL Khánh Hòa cũng đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tăng cường các biện pháp đảm bảo phục vụ khách du lịch trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Du khách đến TP Nha Trang sẽ nhận nhiều ưu đãi dịp lễ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong đó, yêu cầu chấp hành các quy định đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn cho du khách, an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết,...

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương đã đề xuất các hãng bay, công ty du lịch tăng tần suất các đường bay và mở thêm tuyến bay quốc tế, nội địa đến Khánh Hòa trong dịp lễ và mùa hè 2025. Đặc biệt là các đường bay từ Ấn Độ, Úc.

Để chuẩn bị phục vụ du khách dịp nghỉ lễ, nhiều doanh nghiệp du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa đã chủ động làm mới sản phẩm và tổ chức các hoạt động văn hóa - giải trí hấp dẫn.

Đơn cử, tại khu du lịch Yang Bay, du khách có thể tham gia các hoạt động chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, cùng các trò chơi và ẩm thực hấp dẫn.

Bãi biển Nha Trang trong lành là yếu tố thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: XUÂN HOÁT

VinWonders Nha Trang mang đến các chương trình nổi bật như show diễn, như hào khí Đại Việt, workshop vẽ nón lá và trình chiếu 3D Mapping Preshow Tata,... Vinpearl Harbour cũng tổ chức show âm vang lịch sử, triển lãm tranh và carnival tặng cờ.

Ngoài ra, nhiều cơ sở lưu trú đang áp dụng chương trình khách quốc tế nghỉ 4 đêm được ưu đãi miễn phí 1 đêm hay như chương trình khách trong nước nghỉ 5 đêm được ưu đãi miễn phí 1 đêm đối với các booking trực tiếp để kích cầu du lịch.