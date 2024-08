7 tháng năm 2024, TKV đạt doanh thu hơn 100.700 tỉ đồng 02/08/2024 09:13

Trong tháng 7, TKV đã chủ động phòng chống mưa bão, nâng cao hiệu quả sản xuất, nỗ lực tăng sản lượng tối đa để hoàn thành kế hoạch SXKD. TKV đã sản xuất 2,63 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ đạt 3 triệu tấn,… Hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch điều hành, đã đưa tổng số doanh thu của TKV trong tháng 7 đạt 12.462 tỷ đồng. Như vậy, trong 7 tháng, doanh thu toàn TKV ước đạt 100.721 tỷ đồng, đạt 57,5% kế hoạch năm, bằng 104,7% so với cùng kỳ.

Than thương phẩm đạt 32,16 triệu tấn, đạt 62,2% so với kế hoạch và bằng 112% so với cùng kỳ. Than nguyên khai sản xuất 23,08 triệu tấn, đạt 60% kế hoạch năm, bằng 101,4% so với cùng kỳ,... Bước vào tháng 8, TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính: Sản xuất 2,78 triệu tấn than nguyên khai; 9,95 triệu m3 đất bóc; 23,83 ngàn mét lò đào; Nhập khẩu 1,2 triệu tấn than, tiêu thụ 3,25 triệu tấn. Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, tập đoàn sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, tập trung chỉ đạo các đơn vị sản xuất chủ động, linh hoạt, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD; triển khai ứng dụng cơ giới hóa, tin học hóa, chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả SXKD.