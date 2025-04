Hoa Kỳ áp thuế 46%: AmCham Việt Nam tiếp tục lên tiếng 09/04/2025 09:08

Trước thông tin Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp dụng thuế nhập khẩu tối thiểu 10% với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu và thuế đối ứng 46% với hàng hóa của Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) đã có những đề xuất, kiến nghị nhằm hài hoà lợi ích cho cả hai bên.

Hoa Kỳ áp thuế đối ứng: AmCham Việt Nam tiếp tục lên tiếng - Ảnh: Chính Phủ

Trong vai trò đại diện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam, AmCham Việt Nam nhận định giảm thuế quan đối với hàng hóa Hoa Kỳ chỉ là một trong những yêu cầu của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) trong việc công bố chính sách thuế đối ứng mới đây. Một yêu cầu khác là giảm các rào cản thương mại phi thuế quan.

USTR đã ban hành "Báo cáo ước tính thương mại quốc gia về rào cản thương mại nước ngoài", trong đó nêu nhận xét về tình hình của Việt Nam trong một số vấn đề liên quan đến thương mại. Tuy nhiên, báo cáo không bao gồm các yêu cầu về mục tiêu cụ thể.

AmCham đưa ra kiến nghị Chính phủ Hoa Kỳ trình bày rõ ràng các "yêu cầu" đối với Chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, AmCham Việt Nam kêu gọi các hội viên, đặc biệt là những công ty tham gia nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam, có những đề xuất cụ thể hơn cho các bước tiếp theo nhằm tăng lượng hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam.

AmCham Việt Nam đánh giá cao những phản ứng nhanh chóng và hợp lý của Chính phủ Việt Nam trước mức thuế mới của Hoa Kỳ.

"Chúng tôi rất vui khi biết về cuộc điện đàm trao đổi mang tính xây dựng giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Trump vào ngày 4-4 vừa qua. Chúng tôi đánh giá cao sự lãnh đạo và tính thực tế của Tổng Bí thư Tô Lâm khi giải quyết trực tiếp một trong những mối quan ngại đã nêu của Hoa Kỳ về thuế quan "không đối ứng" bằng cách đưa ra mức thuế đối ứng là 0%", thông cáo của AmCham tại Việt Nam nhấn mạnh.

Theo AmCham Việt Nam, cuộc đối thoại giữa hai Chính phủ sẽ mang lại cơ hội tốt cho các nhà xuất khẩu của Hoa Kỳ, bao gồm cả những nhà xuất khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp. Doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, nhằm giúp họ tiếp cận thị trường tốt hơn và giảm thuế suất, đặc biệt là so với các đối tác khác đã có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.

Ủng hộ đề xuất hoãn áp dụng thuế đối ứng để đàm phán của Chính phủ Việt Nam, AmCham Việt Nam cho rằng Hoa Kỳ nên dành thời gian để thảo luận và cân nhắc các đề xuất có lợi cho mình. Hoa Kỳ muốn đưa ra thông điệp nhằm kêu gọi việc đàm phán một cách thiện chí từ các bên sẽ đem lại lợi ích thay vì trả đũa.

Ngoài ra, không có lý do gì để gây ra thiệt hại nặng nề cho các bên từ cả hai quốc gia đã tham gia thương lượng hoặc đầu tư đáng kể vào việc lập kế hoạch cho các giao dịch sắp tới, trong khi hành động đó không thúc đẩy các mục tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn đã nêu của chính quyền Hoa Kỳ.

Đây là lần thứ 2 AmCham đưa ra kiến nghị. Trong cuộc họp báo vào tuần trước, ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành AmCham Hà Nội, nhận định rằng mức thuế mới do chính quyền ông Trump công bố sẽ có tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành AmCham bày tỏ sự tin tưởng rằng lãnh đạo hai nước sẽ sớm đạt được một thỏa thuận về thuế quan.

Giám đốc điều hành AmCham nhấn mạnh đến việc trong 2 tháng qua, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tích cực tiếp xúc với phía Mỹ để xử lý vấn đề mất cân bằng thương mại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Mỹ. Ông đánh giá cao sự chủ động của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi lắng nghe phản hồi từ các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam.

Việt Nam cũng đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm mở cửa thị trường cho nhà đầu tư Mỹ, bao gồm việc tạo điều kiện cho Starlink và thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng như khí hóa lỏng tự nhiên, nông sản cũng như ký kết thỏa thuận mua thêm máy bay từ Mỹ.

Giám đốc điều hành AmCham lưu ý rằng vấn đề thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và Mỹ không thể giải quyết ngay lập tức. Ông khuyến nghị Việt Nam cần thể hiện thiện chí trong việc cải thiện tình trạng này thay vì chỉ dừng lại ở các biên bản ghi nhớ về việc mua hàng hóa Mỹ như máy bay Boeing.