6 tháng năm 2024, TKV cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra

(PLO)- Sáng ngày 10-7, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Theo báo cáo tại hội nghị, vượt qua các thách thức, trong 6 tháng năm 2024, TKV đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, trong đó nổi bật là đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 88.672 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch năm, bằng 106,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến 2,28 ngàn tỷ đồng đạt 52% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước 13,35 ngàn tỷ đồng, bằng 52,4% so với kế hoạch. Các chỉ tiêu chính của Tập đoàn các công ty TKV 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Toàn Tập đoàn đã bắt tay xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các Quy hoạch được Chính phủ phê duyệt: Quy hoạch tổng thể năng lượng Quốc gia, Quy hoạch Khoáng sản; Quy hoạch điện VIII, Đề án cơ cấu lại Tập đoàn. Hoàn thành việc hợp nhất Công ty cổ phần Than Đèo Nai và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu. Công ty hợp nhất chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26-6-2024.

TKV đã đảm bảo cấp đủ than cho điện, sáu tháng đầu năm 2024, sản lượng than cấp cho sản xuất điện tăng hơn 2 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2023.

Những kết quả đạt được phản ánh sự nỗ lực, cố gắng lớn của tập thể công nhân cán bộ Tập đoàn và các đơn vị trong việc phát huy nội lực, vượt khó; sự linh hoạt, quyết liệt, nhạy bén của Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Uỷ ban QLVNN tại doanh nghiệp đánh giá cao kết quả TKV đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Ông Huy đề nghị TKV trong 6 tháng cuối năm chú trọng tối ưu chi phí khai thác than tối đa, nhằm đáp ứng đủ nhiên liệu, có dự phòng cho các nhà máy nhiệt điện; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm, tăng cường công tác quản lý an toàn lao động, chú trọng nghiên cứu ứng dụng CNTT trong việc nhận diện nguy cơ rủi ro; quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng môi trường sản xuất, sinh hoạt cho người lao động; tập trung giải quyết các thủ tục cấp giấy phép, đầu tư các dự án trọng điểm theo chiến lược quy hoạch; tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu TKV đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;...

Ông Huy cũng đề nghị Vụ Năng lượng (Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp) tiếp tục phối hợp với TKV rà soát, phê duyệt kế hoạch, đảm bảo tỉ lệ giải ngân vốn các dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tích cực tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban xử lý các kiến nghị, vướng mắc của tập đoàn... để TKV hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo cấp trên và chỉ đạo định hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm của TKV, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV TKV nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm, chú trọng công tác An toàn - Vệ sinh lao động, cần có các giải pháp tích cực, hữu hiệu để thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro, phòng ngừa các nguy cơ gây mất an toàn;

Ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch TKV phát biểu tại hội nghị.

TKV tiếp tục làm tốt các mặt công tác quản lý, quản trị nội bộ,..., triển khai các chương trình ứng dụng cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa, chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD; Tiếp tục bám sát Kế hoạch PHKD đã ban hành để thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tập trung cùng các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024; Tập trung thúc đẩy tiến độ các đề án, dự án đầu tư; Bảo đảm an ninh trật tự, tài nguyên ranh giới mỏ, quản lý đất đai trong toàn Tập đoàn; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024; Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và các phúc lợi khác cho Người lao động.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp; khẳng định trong 6 tháng năm 2024, TKV đã hoàn thành sứ mệnh cung ứng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện trong thời gian cao điểm.

Ông Đặng Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.

Để hoàn thành nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, Tổng giám đốc Đặng Thanh Hảicũng nhấn mạnh các công ty, đơn vị cần tiếp tục chú trọng vào công tác an toàn lao động, công tác quản lý chất lượng khoáng sản, tiếp tục đáp ứng đủ than cho sản xuất điện. Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị cần chia sẻ, động viên cán bộ công nhân viên đơn vị để người lao động thêm tin yêu, gắn bó với ngành; phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, cần triển khai một cách toàn diện, triệt để theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của TKV trong các quy hoạch Quốc gia về năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đặc biệt chú ý liên thông ba ngành năng lượng: Than - Điện - Luyện kim.