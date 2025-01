Bảo hiểm Bảo Việt: 60 năm hành trình hiện thực hóa những giấc mơ đến niềm tự hào thương hiệu Việt 18/01/2025 09:09

Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị thế của mình là doanh nghiệp vững mạnh, uy tín hàng đầu trong ngành bảo hiểm, mang lại nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế và an sinh xã hội tại Việt Nam. Đón dấu mốc 60 năm phát triển bền vững, Bảo hiểm Bảo Việt tự hào được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín hàng năm, tiêu biểu là danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia 2024 về dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ” của Chính phủ và giải thưởng “60 năm Thành tựu Xuất sắc - Ngành Bảo hiểm” do Global Banking & Finance Review trao tặng trong năm 2024.

Năm 1965, ra đời như một mắt xích quan trọng trong hệ thống tài chính cách mạng, Bảo hiểm Bảo Việt là cơ quan bảo hiểm Nhà nước duy nhất ở miền Bắc thời kỳ đầu, giữ trọng trách bảo hiểm tài sản và tính mạng con người. Từ khi thành lập, Bảo hiểm Bảo Việt đã đảm nhiệm ba sứ mệnh chính: Bảo hiểm hàng hải cho hàng hóa xuất nhập khẩu và tàu bè Việt Nam, xây dựng Quỹ bảo hiểm Nhà nước để ứng phó với rủi ro bất ngờ, và tham gia đề phòng, hạn chế tổn thất.

Khi Việt Nam bước vào thời kỳ mở cửa hội nhập quốc tế, Bảo hiểm Bảo Việt cũng nhanh chóng thích ứng, phát triển mạnh mẽ. Thương hiệu đã từng bước mở rộng mạng lưới, đồng hành cùng người dân trên khắp 63 tỉnh thành trong hành trình đổi mới. Đến nay, Bảo hiểm Bảo Việt tự hào là thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ sở hữu mạng lưới dẫn đầu ngành bảo hiểm tại Việt Nam với gần 80 công ty thành viên, hơn 300 phòng giao dịch cùng 70.000 đại lý/tư vấn viên chuyên nghiệp trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, tính nhân văn của bảo hiểm đã tạo cơ hội cho chúng tôi đồng hành cùng cộng đồng, chia sẻ tổn thất khi rủi ro không may xảy đến để từ những cá nhân được bảo vệ toàn diện, an cư lạc nghiệp - an tâm sống khỏe đến một xã hội phồn vinh, khỏe mạnh, đủ đầy và hạnh phúc hơn từng ngày.

Trải qua hành trình 60 năm với nhiều giai đoạn phát triển, Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, và cải tiến quy trình hoạt động nhằm tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, mang đến sự tin cậy và hài lòng cao nhất tới khách hàng, khẳng định phương châm: “Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền”.