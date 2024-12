Năm 2024, PV GAS lập nhiều kỷ lục và cột mốc quan trọng 17/12/2024 15:51

(PLO)- PV GAS dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả chỉ tiêu, doanh thu năm 2024 đạt gần 130.000 tỉ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2023.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, với phương châm hành động “bổ sung động lực mới, làm mới động lực cũ”, song song với sự chủ động, quyết liệt, đột phá trong việc chuyển dịch mô hình kinh doanh, PV GAS dự kiến sẽ hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, thiết lập nhiều kỷ lục và cột mốc lịch sử.



Đặc biệt hơn, những thành tích này được ghi nhận trong bối cảnh PV GAS phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi đến từ nhiều phía như: Sự suy giảm kép và lớn hơn dự báo của nguồn khí nội địa và nhu cầu tiêu thụ khí cho sản xuất điện, cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ và loại hình năng lượng thay thế, các cơ chế chính sách cho lĩnh vực khí/LNG vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Về sản lượng, PV GAS dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu, trong đó kinh doanh LPG đạt sản lượng kỷ lục; khí tiếp nhận (bao gồm LNG nhập khẩu) đạt gần 7 tỉ m3, bằng 102% kế hoạch; Khí sản xuất và cung cấp (bao gồm khí tái hóa từ LNG) đạt trên 6,4 tỉ m3, bằng 102% kế hoạch,…

PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch 2024, kinh doanh LPG đạt sản lượng kỷ lục.

Về các chỉ tiêu tài chính, PV GAS dự kiến hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 50-82% các chỉ tiêu, trong đó doanh thu và lợi nhuận đều thiết lập kỷ lục, tăng trưởng cao so với năm 2023.

Cụ thể, doanh thu toàn Tổng công ty đạt gần 130.000 tỉ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2023, tương ứng gần 13% doanh thu toàn Petrovietnam; doanh thu hợp nhất đạt gần 105.000 tỉ đồng, bằng 150% kế hoạch, tăng trưởng 14% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt trên 13.000 tỉ đồng, bằng 182% kế hoạch, tương ứng gần 25% lợi nhuận toàn Petrovietnam; nộp ngân sách trên 6.000 tỉ đồng, bằng 161% kế hoạch.

Công tác đầu tư xây dựng cũng được triển khai quyết liệt với giá trị giải ngân dự kiến đạt gần 2.000 tỉ đồng, bằng 101% kế hoạch. PV GAS đã hoàn thành đầu tư dây chuyền cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, góp phần hoàn thiện chuỗi hạ tầng dự án nhập khẩu LNG tại Việt Nam; hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị đầu tư các dự án kho LNG quy mô tại tỉnh Bình Thuận, nâng công suất kho LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn; chủ động triển khai nâng công suất send – out kho Thị Vải lên 7,7 triệu mét khối khí/ngày bằng việc tối ưu hóa các hạ tầng đầu tư sẵn có, các nguồn lực hiện có; Qua đó khẳng định sự làm chủ công nghệ của PV GAS và hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung cấp khí cho các Nhà máy điện; đồng thời tích cực tìm kiếm địa điểm đầu tư kho LPG lạnh, kho cảng LNG tại miền Bắc,...

Công tác tái cơ cấu/tái cấu trúc cũng được PV GAS đẩy mạnh để phù hợp với tình hình mới và định hướng phát triển. Đáng chú ý là việc hoàn thành công tác chuẩn bị để đưa vào hoạt động Công ty PV GAS International tại Singapore từ tháng 1-2025 nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh,...

Bên cạnh đó, các công tác an sinh xã hội, truyền thông thương hiệu và sản phẩm, tiết giảm chi phí, xây dựng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP phục vụ công tác quản trị cùng với việc hoàn thiện các quy chế, quy trình quản trị nội bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả cũng được triển khai mạnh mẽ;... đảm bảo việc làm, tiền lương/thu nhập ổn định cho người lao động trong toàn Tổng công ty.

Ông Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc PV GAS nhận vinh danh của Petrovietnam cho đơn vị điển hình xuất sắc của tập đoàn.

Những thành quả gặt hái được trong năm 2024 chính là minh chứng rõ ràng cho sự thành công của việc chuyển dịch mô hình kinh doanh và công tác nâng cấp quản trị nội bộ. Lột xác khỏi mô hình hoạt động trước đây, PV GAS đang chuyển mình từ chú trọng sản xuất – phân phối sang vai trò nhà cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp, trong đó tập trung mở rộng và đẩy mạnh công tác kinh doanh - thương mại, tiếp cận các nhóm khách hàng phi truyền thống và vươn mình ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh việc dịch chuyển mô hình kinh doanh và tập trung phát triển thị trường, PV GAS cũng củng cố thành công công tác quản trị nội bộ, quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước, xây dựng và duy trì lực lượng lao động dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bước sang năm 2025, PV GAS dự kiến sẽ phải đối diện với những khó khăn thách thức chưa từng có: nguồn cung khí nội địa tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh các nguồn khí mới chưa sẵn sàng; nhu cầu tiêu thụ khí phục vụ sản xuất điện và công nghiệp rất thiếu ổn định; giá dầu Brent được dự báo suy giảm so với năm 2024; các hoạt động đầu tư gặp nhiều khó khăn khi triển khai; các cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp khí chưa được hoàn thiện;... Thành công năm 2024 vừa là áp lực, vừa là động cho PV GAS trong năm 2025 để tiếp tục khẳng định bản thân, đóng góp vào thành quả chung của tổ chức.

Ban lãnh đạo và người lao động PV GAS xác định năm 2025: Đồng lòng tập trung trí - lực của tập thể, tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, huy động các nguồn lực mới, chuyển lời nói thành hành động, đảm bảo hành động mang lại hiệu quả, lấy công tác sản xuất, an toàn làm nền tảng, xác định hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường là mũi nhọn.

Trong bối cảnh ngành năng lượng thế giới thay đổi nhanh, PV GAS định hướng năm 2025 chính là “Năm phát triển thị trường khí”. Với định hướng phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trở thành tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia, PV GAS khẳng định quyết tâm với vai trò dẫn dắt, xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, tiếp tục góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế quốc gia, tăng cường hoạt động tại thị trường quốc tế, tiên phong phát triển các nguồn năng lượng bền vững, góp phần đưa ngành Dầu khí Việt Nam phát triển hùng mạnh trong “Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc.