Về Bình Định đi tàu lửa miễn phí ngắm cảnh đẹp, ăn hải sản dịp lễ 29/04/2025 19:41

Ngày 29-4, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Bình Định cho biết sở đang tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 139 năm ngày quốc tế lao động.

Đi tàu miễn phí ngắm cảnh đẹp

Theo Sở VH-TT&DL Bình Định, các sự kiện du lịch chính thức bắt đầu từ ngày 30-4 đến hết ngày 4-5. Trong đó, có nhiều hoạt động nổi bật như lễ hội văn hóa ẩm thực Bình Định lần thứ 2 năm 2025 khai mạc tối 1-5, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn.

Dự kiến, chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, đơn vị, lực lượng tham gia biểu diễn đến từ Hà Nội, TP.HCM như NSND Tạ Minh Tâm, các ca sĩ Phương Anh, Quốc Vượng, Thành Lê, Đinh Trang, Minh Hải...

Bình Định sẵn sàng đón khách dịp lễ với loạt chương trình hấp dẫn. Ảnh: XUÂN HOÁT

Lễ hội văn hóa ẩm thực Bình Định lần thứ 2 có 55 gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP cùng các gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bình Định.

Trong đó, có bốn đơn vị nước ngoài sẽ mang đến các món ăn đặc sắc của các nước như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản; tám đơn vị ẩm thực trong nước như Gia Lai, Nghệ An, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bến Tre, TP.HCM, Thanh Hóa cùng 23 cơ sở ăn uống, nhà hàng, khách sạn trong tỉnh tham gia.

Tối 4-5, tại hội trường lớn Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Đến với chương trình, người dân, du khách sẽ được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng gắn liền với các giai đoạn lịch sử, công cuộc xây dựng đất nước.

Bên cạnh đó, đêm nghệ thuật còn có tiết mục “hào khí Tây Sơn”; phục dựng bốn trích đoạn tuồng, ca kịch bài chòi tiêu biểu, được dàn dựng bởi Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định.

Lần đầu tổ chức hành trình văn hóa về miền đất võ

Cũng theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL Bình Định, dịp này, sở cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động quảng bá du lịch, như chuyến tàu trải nghiệm du lịch đầu tiên tại Bình Định “Hành trình văn hóa về miền đất võ”. Chương trình do Sở VH-TT&DL Bình Định phối hợp Công ty CP Vận tải đường sắt, Công ty CP FLC Quy Nhơn Golf & Resort cùng cơ quan, đơn vị liên quan tổ.

Các chuyến tàu du lịch thử nghiệm có lộ trình từ ga Quy Nhơn đến ga Diêu Trì, với tên gọi “Hành trình văn hóa về miền đất võ” diễn ra trong hai ngày 1 và 2-5. Chuyến tàu chạy hai chuyến sáng, chiều mỗi ngày.

Chuyến sáng xuất phát từ ga Quy Nhơn lúc 9 giờ, dọc đường có dừng tại tháp Đôi và cầu Luật Lễ, mỗi điểm 20 phút để du khách xuống tàu tham quan, chụp ảnh… đến ga Diêu Trì lúc 10 giờ 20. Sau đó chuyến tàu sẽ xuất phát từ ga Diêu Trì lúc 10 giờ 40 về đến ga Quy Nhơn lúc 11 giờ 10 cùng ngày.

Bờ biển Quy Nhơn tuyệt đẹp vào mùa hè. Ảnh: XUÂN HOÁT

Chuyến tàu chiều xuất phát từ ga Quy Nhơn lúc 14 giờ, dọc đường có dừng tại tháp Đôi và cầu Luật Lễ mỗi điểm 20 phút để du khách xuống tàu tham quan, chụp ảnh… đến ga Diêu Trì lúc 15 giờ 20. Sau đó chuyến tàu sẽ xuất phát từ ga Diêu Trì lúc 16 giờ về đến ga Quy Nhơn lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Theo Sở VH-TT&DL Bình Định, đây là chuyến tàu du lịch trải nghiệm miễn phí với các dịch vụ nổi bật như thưởng thức tinh hoa ẩm thực xứ Nẫu, khám phá tháp Đôi cổ kính, cầu Luật Lễ nổi tiếng, chạm vào hồn xưa tại ga Quy Nhơn, ga Diêu Trì, xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tham quan cảnh đẹp yên bình dọc đường ray.

Ngoài ra, đến với Bình Định dịp này, du khách còn được trải nghiệm một số tour du lịch hòa toàn mới với nhiều ưu đãi với các mức giảm 5%-20% để khách hàng lựa chọn.

Các tour mới gồm Quy Nhơn - về miền biển nhớ (ba ngày hai đêm), Bình Định, đất võ trời văn (ba ngày hai đêm), Quy Nhơn, thiên đường biển đảo (ba ngày hai đêm), Bình Định, đất võ trời văn và Phú Yên – xứ hoa vàng trên cỏ xanh (ba ngày hai đêm).

Dịp này, trên địa bàn tỉnh Bình Định cũng diễn ra các hoạt động thể thao như giải bóng chuyền nam - nữ bãi biển tỉnh Bình Định mở rộng năm 2025 từ ngày 30-4 đến 2-5 ở bãi biển Xuân Diệu, khu vực tượng đài chiến thắng. Đêm võ đài Bình Định diễn ra trong hai ngày 2 và 3-5 ở quảng trường Nguyễn Tất Thành,….

Quy Nhơn lộng lẫy về đêm. Ảnh: XUÂN HOÁT

Từ ngày 30-4 đến 4-5, Sở VH-TT&DL Bình Định sẽ tham gia trưng bày ảnh, trưng bày quảng bá sản phẩm du lịch Bình Định nhân sự kiện sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam tại TP Hà Nội.

Hoạt động nhằm mục đích đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Quy Nhơn - Bình Định, các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến du khách Hà Nội và các tỉnh thành phía bắc, tạo sự hấp dẫn, mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách.

Đồng thời, tăng cường hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Bình Định với Thành phố Hà Nội; phát triển sản phẩm liên vùng, kết nối thu hút khách du lịch đến Bình Định và ngược lại trong thời gian tới.

Giải chạy an toàn trail 2025 diễn ra từ ngày 2 đến 3-4, do Công ty CP Secret Sport Events phối hợp UBND huyện An Lão tổ chức tại xã An Toàn, huyện An Lão, với các cự ly 10 km, 25 km, 50 km và 70 km. Dự kiến giải chạy sẽ quy tụ khoảng 1.200 vận động viên tham gia từ mọi miền đất nước.