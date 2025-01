Năm 2024, TKV đạt lợi nhuận 6.230 tỉ đồng, tăng 42% 07/01/2025 10:48

TKV cho biết, với thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động khai thác, tháng 12-2024, sản lượng than khai thác của TKV đã vượt mức bình quân trung bình tháng.

Với mục tiêu chung năm 2025 “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”, TKV quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 5 năm (2021-2025) đã được Chính phủ phê duyệt.

Sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 3,56 triệu tấn, tiêu thụ 4,4 triệu tấn; Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi đạt 128 nghìn tấn, tiêu thụ 96,6 nghìn tấn,...TKV hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch điều hành, đã đưa doanh thu tháng - 2024 đạt 17.417 tỉ đồng. Như vậy, dự kiến kết quả thực hiện năm 2024, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 168.222 tỉ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt 6,23 nghìn tỉ đồng, đạt 142% kế hoạch năm.

Cả năm 2024, TKV đã sản xuất 49,4 triệu tấn than thương phẩm; than nguyên khai sản xuất 37,48 triệu tấn; Than tiêu thụ 46,84 triệu tấn, trong đó cung cấp cho các hộ điện 39,9 triệu tấn. Sản xuất 1,41 triệu tấn Alumin quy đổi, tiêu thụ 1,39 triệu tấn,... Tiền lương bình quân toàn tập đoàn ước đạt 17,95 triệu đồng/người-tháng, trong đó, sản xuất than đạt 18,77 triệu đồng/người-tháng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2025, ngày 26-12-2024.

Công tác an sinh xã hội cũng được TKV tích cực quan tâm trong năm 2024. Tính đến thời điểm hiện tại TKV đã thực hiện giải ngân công trình xây dựng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, và một số công trình phúc lợi, công tác an sinh xã hội (xây dựng trường học, trạm y tế, trạm cấp nước sạch, sửa chữa nhà cho hộ nghèo...) trên địa bàn các tỉnh với giá trị khoảng 355 tỷ đồng.

TKV đã chi ủng hộ quỹ Vì người nghèo, hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ “Không để ai bị bỏ lại phía sau” cả nước chung tay Xóa nhà tạm, nhà dột nát…với số tiền 118,2 tỷ đồng. Đã hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt sau cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 với tổng số tiền 51,08 tỉ đồng...

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng chương trình hành động 2025; tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương điều hành sản xuất; nâng cao vai trò người đứng đầu trong việc thực hiện và chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bước vào năm 2025 với mục tiêu “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”, trong tháng 1, dự báo tình hình thời tiết sẽ tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động khai thác than, khoáng sản. Nhu cầu sử dụng than có dấu hiệu tăng cao, đặc biệt là nhu cầu than cho các nhà máy điện khi lượng mưa giảm và sản xuất điện vào chu kỳ huy động sản xuất cao. Nhu cầu và giá bán các loại khoáng sản vẫn ở mức cao và ổn định. Từ đó, TKV sẽ đẩy mạnh sản xuất nhằm tăng cung tối đa cho thị trường.

TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 1 với một số chỉ tiêu chính: Dự kiến sản xuất 2,9 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 4,3 triệu tấn than; sản phẩm Alumina đạt 126.000 nghìn tấn, tinh quặng đồng đạt 8,4 nghìn tấn, đồng tấm đạt 2,3 nghìn tấn... Mục tiêu sản xuất 960 triệu Kwh điện, 4,6 nghìn tấn thuốc nổ; 7,3 nghìn tấn Amon Nitrat...

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, TKV sẽ tập trung chuẩn bị đủ điều kiện về vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực… nhằm đảm bảo ổn định sản xuất ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2025.