Lao dốc không phanh, giá vàng miếng SJC sụt 6 triệu đồng trong ngày

Phiên giao dịch ngày 19-4, giá vàng miếng SJC và nhiều loại khác đã có nhiều biến động gây sốc đối với không ít nhà đầu tư.

Cập nhật vào 16h chiều nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 112,00 – 114,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 109,50 – 113,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Như vậy so với đầu giờ sáng nay, ở chiều bán ra, giá vàng miếng SJC giảm 6 triệu đồng/lượng còn giá vàng nhẫn SJC mất 3,5 triệu đồng/lượng.

Nếu tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của giá vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương 105,82 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước 8,18 triệu đồng/lượng.

Tại các thương hiệu vàng khác như Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 109,50 – 113,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo 111,00 – 113,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), hạ 5,55 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Đáng nói, chênh lệch giá mua vào – bán ra của vàng các thương hiệu cũng giảm đáng kể từ mức khoảng 4 triệu đồng/lượng vào đầu giờ sáng xuống còn 2 triệu đồng/lượng ở thời điểm 16h chiều nay.

Diễn biến của giá vàng miếng SJC và các loại vàng trong ngày hôm nay chỉ phản ánh các biến động thị trường trong nước, bởi thị trường thế giới nghỉ giao dịch trong phiên gần nhất.

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 25.730 – 26.120 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Theo cập nhật của phóng viên PLO tại Hà Nội, ngay khi giá vàng miếng SJC trong nước có biến động sụt giảm rất mạnh trong ngày hôm nay, tại một số tiệm vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy, lác đác có hiện tượng người dân đi bán vàng, số lượng người mua vào vàng rất ít. Một số cửa hàng vẫn bán vàng như giới hạn mức chỉ 1,2 chỉ mỗi người.

Nhận định về triển vọng giá vàng trong thời gian tới, đồng trưởng bộ phận đầu tư tại quỹ Walsh Trading, ông Sean Lusk, cho rằng tâm lý thị trường vẫn đang nhìn nhận vàng như công cụ đầu tư tài sản an toàn, chính vì vậy giá vàng thế giới thời gian tới sẽ vẫn hưởng lợi từ yếu tố này.

Ông Lusk phân tích: “Gần đây có làn sóng chốt lời vàng trên thị trường thế giới, vì vậy cũng không ngạc nhiên khi giá vàng thế giới vẫn có những điều chỉnh. Tuy nhiên cũng cần thận trọng với tình hình thị trường sắp tới”.

Ông Lusk dự báo giá vàng thế giới hoàn toàn có thể lên đến ngưỡng 3.434USD/ounce hoặc cao hơn nữa. Nhưng trong trường hợp đàm phán Mỹ - Trung Quốc diễn biến tích cực, hoàn toàn có khả năng giá vàng thế giới sẽ giảm.

Kết quả cuộc khảo sát gần đây của Kitco News cho thấy khoảng 63% các chuyên gia tin giá vàng thế giới sẽ tăng trong tuần tới, 18% chuyên gia dự báo giá vàng giảm, còn 19% chuyên gia dự báo giá vàng đi ngang.

Bắt cửa hàng trưởng SJC Đà Nẵng

Ngày 19-4, ông Nguyễn Kim Thành, Chủ tịch UBND phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xác nhận Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có thông báo bắt giữ bà Nguyễn Thị Thu Hiền (39 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền là cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương (TP Đà Nẵng), thuộc Chi nhánh SJC miền Trung.

Bà Hiền bị bắt tạm giam để điều tra với cáo buộc có hành vi lập khống chứng từ mua bán vàng, chiếm đoạt tài sản nhà nước số tiền lớn.

Trước đó, vào cuối năm 2024, nhiều cửa hàng vàng SJC tại Đà Nẵng bất ngờ đóng cửa nhưng không có thông báo chi tiết khiến nhiều người không thể giao dịch vàng.